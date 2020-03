Na całym świecie trwa walka z koronawirusem. Ponad 100 tysięcy osób jest zarażonych, prawie 3,6 tysiąca zmarło. W Polsce w sobotę potwierdzono szósty przypadek zakażenia – to osoba, która podróżowała autobusem z mężczyzną, który jako pierwszy został pozytywnie zdiagnozowany.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

07:02

Jak poinformował Pentagon żołnierz piechoty morskiej , który niedawno wrócił ze służby za granicą ma pozytywny wynik testów na koronowirusa. Jest to trzeci przypadek zakażenia koronawirusem w amerykańskiej armii.



Pentagon poinformował, że żołnierz piechoty morskiej wrócił do swojej jednostki nieopodal Waszyngtonu i tam przeszedł testy na obecność koronawirusa, obecnie jest leczony w szpitalu w Fort Belvoir.



Wcześniejsze dwa przypadki dotyczyły żołnierzy służących w w Koreii Południowej i we Włoszech.

06:50

W niedzielę weszła w życie ustawa ws. szczególnych rozwiązań związanych z koronawirusem, którą w sobotę podpisał prezydent Andrzej Duda.



Ustawa przewiduje m.in. możliwość wprowadzenia zdalnej pracy w czasie kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego w związku z podejrzeniem koronawirusa, czy wypłatę zasiłków dla rodziców za czas zamknięcia m.in. szkół czy przedszkoli.

06:47

W Buenos Aires zmarł po powrocie z Europy 64-letni mężczyzna zakażony koronawirusem- poinformowało ministerstwo zdrowia Argentyny.



Ministerstwo zdrowia Argentyny poinformowało, że pacjent mieszkał w Buenos Aires oraz, że COVID-19 pojawił się u niego z kaszlem, gorączką i bólem gardła tuż po niedawnej podróży do Europy.



Pacjent cierpiał też na niewydolność nerek, miał w przeszłości cukrzycę, nadciśnienie i zapalenie oskrzeli. Był od środy na oddziale intensywnej opieki szpitala publicznego.



Władze podały, że trwają badania w celu ustalenia, z kim pacjent był w kontakcie.

06:31

Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. To jedno z postanowień przygotowywanego przez rząd dekretu.

Premier wyjaśnił, że zaostrzone kroki w walce z Covid-19 obowiązywać będą w Lombardii oraz w 14 miastach- prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia- Romania i Marche. Conte odczytał listę tych miast: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.



We wszystkich tych wymienionych miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18, jeśli zagwarantowane zostanie tam zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku.