Dwoje pacjentów z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest w stanie stabilnym – poinformowały w niedzielę służby prasowe szczecińskiego szpitala wojewódzkiego.

Szpital Wojewódzki w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

To dwoje pacjentów w średnim wieku pochodzących ze Stargardu (Zachodniopomorskie). W piątek potwierdzono u nich zakażenie koronawirusem. Wiadomo, że osoby te przebywały wcześniej we Włoszech.



Ich stan zdrowia jest stabilny, mają objawy grypopodobne - powiedział p.o. rzecznika prasowego szczecińskiego szpitala wojewódzkiego Mateusz Iżakowski.



W szczecińskim szpitalu przebywają obecnie też dwie osoby z podejrzeniem koronawirusa.



Szpital czeka również na urządzenie do badania próbek na obecność koronawirusa - powiedział Iżakowski. Dzięki niemu wyniki z próbek mają być znane już cztery godziny od ich pobrania. Urządzenie będzie mogło za jednym razem przebadać 12 próbek. W najbliższy czwartek urządzenie ma już badać próbki.



Obecnie szpital czeka na wyniki badań około dobę. Próbki są wysyłane do badań do Gorzowa Wielkopolskiego.



Sześć przypadków koronawirusa w Polsce

Dotąd w Polsce odnotowano sześć przypadków zakażenia koronawirusem. Pierwszy przypadek potwierdzono w środę. Pacjent, u którego go wykryto, jest hospitalizowany w Zielonej Górze. Przyjechał autokarem z Niemiec.

W piątek potwierdzono kolejne cztery przypadki: dwoje pacjentów przebywa w szpitalu w Szczecinie (przyjechali w Włoch), jeden w szpitalu Wrocławiu (przyleciał z Wielkiej Brytanii). Czwarty przypadek to pacjentka w szpitalu w Ostródzie. Podróżowała ona autokarem z Niemiec razem z pacjentem, u którego wykryto pierwszy przypadek. Również w Ostródzie jest hospitalizowany kolejny, szósty, pacjent z zakażeniem, który także podróżował tym samym autokarem, co tzw. pacjent zero.