Premier Włoch Giuseppe Conte zapowiedział zaostrzenie walki z koronawirusem. W regionie Lombardia i w 14 miastach na północy, gdzie się szerzy, będzie obowiązywać ograniczenie możliwości poruszania się. To jedno z postanowień przygotowywanego przez rząd dekretu.

Zdjęcie ilustracyjne / MATTEO CORNER / PAP/EPA

W nocy z soboty na niedzielę Conte wystąpił na konferencji prasowej w swej kancelarii w Rzymie, w trakcie której poinformował, co będzie zawierać nowy dekret wprowadzający dalsze, zaostrzone kroki w celu zatrzymania szerzenia się wirusa.



Kilka godzin wcześniej media opublikowały jego projekt, który wywołał burzę i protesty lokalnych władz. Całość nowych przepisów, które wejdą natychmiast w życie, ma zostać opublikowana w najbliższym czasie- zapowiedział szef rządu wyrażając oburzenie publikacją projektu.



Premier wyjaśnił, że zaostrzone kroki w walce z Covid-19 obowiązywać będą w Lombardii oraz w 14 miastach- prowincjach w regionach Piemont, Wenecja Euganejska, Emilia- Romania i Marche. Conte odczytał listę tych miast: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro i Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padwa, Treviso i Wenecja.



We wszystkich tych wymienionych miejscach bary i restauracje mogą być otwarte w godzinach 6-18, jeśli zagwarantowane zostanie tam zachowanie odległości jednego metra między osobami obecnymi w środku.

"Nie możemy pozwalać na zakażenia"