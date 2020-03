Ministerstwo zdrowia poinformowało w niedzielę wieczorem o trzech kolejnych potwierdzonych przypadkach zarażenia koronawirusem w Polsce. W sumie w całym kraju odnotowano już 11 przypadków koronawirusa.

Nowe osoby zarażone, o których poinformowano w niedzielny wieczór, to kobieta z województwa śląskiego i dwaj mężczyźni z woj. dolnośląskiego i mazowieckiego.



Chorzy przebywają w szpitalach w Raciborzu, Wrocławiu i Warszawie.

"Pacjentka to osoba w sile wieku, która była na kwarantannie i trafiła z niej prosto do szpitala. Pacjent z Wrocławia to osoba starsza, po kontakcie z osobą bliską, która jest obecnie na hospitalizacji za granicą" - poinformował resort. "Pacjent z Warszawy jest osobą młodą, która wróciła w ostatnim czasie z Włoch. Służby sanitarno-epidemiologiczne lokalizują już osoby z kontaktu z pacjentami i poddają je kwarantannie" - wyjaśniono.



Hospitalizowany w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu pacjent to mężczyzna, który skończył 70 lat. Trafił do szpitala w piątek. Pacjent jest w ciężkim stanie - powiedziała rzeczniczka placówki Urszula Małecka. Mężczyzna zaraził się od osób z rodziny, które przyjechały do niego z USA.



W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego przebywa jeszcze 26-letni mężczyzna zarażony koronawirusem. Ten pacjent jest w bardzo dobrym stanie - powiedziała Małecka.

Wcześniej w niedzielę resort informował o dwóch nowych przypadkach zarażenia . Potwierdzone wyniki dotyczyły kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego, którzy przebywają w szpitalach w Warszawie i w Raciborzu.



Jak informował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, kobieta, która leży w warszawskim szpitalu, nie jest obywatelką Polski. Jest w stanie dobrym, jest w sile wieku, wróciła w ostatnim czasie z Niemiec liniami lotniczymi - powiedział. Jak dodał, mężczyzna przebywający w szpitalu w Raciborzu również jest "w sile wielu" i odbył w ostatnich dniach podróż autokarem z Włoch.

GIS rekomenduje odwołanie imprez masowych

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie wszystkich imprez masowych powyżej 1000 osób, organizowanych w pomieszczeniach zamkniętych.



"Organizacja imprez masowych każdorazowo podlega analizie pod kątem oceny ryzyka celem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego uczestnikom" - podkreślono w komunikacie. Jak wyjaśniono, decyzje podejmuje wojewoda, który może wystąpić o rekomendacje do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, a w wyjątkowych przypadkach do Głównego Inspektora Sanitarnego.





