Zagraniczne wyjazdy świąteczno-noworoczne stają pod coraz większym znakiem zapytania. Powodem jest nowy wariant koronawirusa. Omikron już mocno "pozamykał" świat. Kolejne kraje wprowadzają kwarantannę dla osób przyjeżdżających z krajów, w których wykryto przypadki nowego wariantu koronawirusa.

Polskie laboratoria nie wykryły do tej pory przypadku nowego wariantu koronawirusa - Omikrona.

"Na pewno szybko go znajdziemy, mamy go już w Europie" - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Włodzimierz Gut.



Pojawianie się Omikrona w Polsce to kwestia czasu. Nowy wariant już rozprzestrzenia wśród naszych sąsiadów, którzy wprowadzają kolejne obostrzenia. Czy będą one miały wpływ na świąteczno-noworoczne plany wyjazdowe Polaków?

Szwajcaria

Pierwszy przypadek infekcji nowym wariantem koronawirusa noszącym nazwę Omikron odnotowano w Szwajcarii w poniedziałek.

Tamtejsze władze wprowadziły wobec podróżnych z 19 państw świata, w tym Wielkiej Brytanii, Danii, Holandii, Belgii, Czech i Izraela, wymóg przedstawienia negatywnego wyniku testu na Covid-19 przed wejściem na pokład samolotu udającego się do Szwajcarii i odbycia 10-dniowej kwarantanny po przylocie.

Goście z tych krajów już lawinowo zaczęli anulować swoje rezerwacje w okresie świąteczno-noworocznym. Prasa w Szwajcarii pisze o "katastrofie" i "ciosie dla resortów narciarskich. W tym roku do września Szwajcarię odwiedziło 100 000 Belgów, 33 000 Holendrów i 14 000 Brytyjczyków.

Słowacja

Słowacja, podobnie jak Szwajcaria, wprowadziła obowiązkową kwarantannę dla osób przyjeżdżających z krajów, gdzie wykryto Omikron. Jeśli wariant ten pojawi się także u nas - musimy być przygotowani, że po przyjeździe zostaniemy zamknięci ma co najmniej 10 dni.

Już teraz słowacka policja sprawdza na granicy, czy podróżni z Polski wypełnili formularz przyjazdowy, są zaszczepieni lub przygotowani na co najmniej 5-dniową kwarantannę.

Niemcy

Podobne ograniczenia wprowadziły także Niemcy - na razie dla powracających z RPA i siedmiu krajów afrykańskich. Z krajów tych mogą wracać tylko obywatele Niemiec i muszą poddać się kwarantannie niezależnie od tego, czy są zaszczepieni czy nie.

Austria

Austria, gdzie Omikron wykryto już w czterech z 9 krajów związkowych, zapowiedziała przedłużenie lockdownu - obejmie prawdopodobnie także święta Bożego Narodzenia.

Już teraz mieszkańcy mogą opuszczać domy jedynie w określonych przypadkach, takich jak wyjście po zakupy spożywcze, uprawianie sportu czy wizyta u lekarza. Odwołano jarmarki bożonarodzeniowe, zamknięto restauracje.

Włochy

Narciarze we Włoszech wrócili na stoki po raz pierwszy od marca 2020 roku, kiedy wprowadzony został pierwszy lockdown. Branża dopiero co podliczyła straty za sezon 2020-2021, już obawia się przyszłości.

Tegoroczny sezon oficjalnie ma zostać zainaugurowany 4 grudnia. Pytanie, czy do tego czasu nowy wariant koronawirusa nie ubiegnie fety.

"Nieodpowiedzialne byłoby to, gdybyśmy nie byli zaniepokojeni. Ta faza nie jest łatwa" - oświadczył minister zdrowia Roberto Speranza.