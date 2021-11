W Faktach RMF FM zadajemy dzisiaj pytanie, czy święta Bożego Narodzenia będą w tym roku znów pod znakiem restrykcji. Na pewno od jutra co najmniej do 17 grudnia obowiązywać będzie pakiet alertowy obostrzeń przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia. To reakcja na kolejne przypadki nowej mutacji koronawirusa Omikron potwierdzane w Europie.

