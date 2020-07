Oblicza się, że na wakacje do Bułgarii wyjechało do tej pory ponad 80 proc. mniej zagranicznych turystów. Powodem jest wciąż wysoka zachorowalność na koronawirusa w tym kraju. Rozluźnienie ograniczeń sprawiło, że zakażeń przybyło i wiele państw wykluczyło Bułgarię z listy krajów bezpiecznych do podróżowania.

REKLAMA