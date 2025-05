Mamy nowego papieża! W czwartkowy wieczór ogłoszono, że kardynałowie wybrali Roberta Prevosta, który przyjął imię Leon XIV. Jak może wyglądać jego pontyfikat? Jak na jego wybór reagują przywódcy z różnych stron świata i eksperci? Zbieramy dla Was najnowsze opinie i komentarze. W centrum wydarzeń w Watykanie są też nasi specjalni wysłannicy. Zachęcamy do słuchania ich relacji w Faktach RMF FM.

Turyści cieszą się na wybór nowego papieża Leona XIV

W drugim dniu konklawe na nowego papieża został wybrany amerykański kardynał Robert Prevost. Jego papieskie imię to Leon XIV.

Jest człowiekiem bardzo pokornym. Przede wszystkim słucha i myśli - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 augustianin, o. Wiesław Dawidowski, pytany o charakter nowego papieża Leona XIV. Przyznał też, że przed laty miał okazję grać z nim w tenisa.

- mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 pytany o charakter nowego papieża Leona XIV. Przyznał też, że przed laty miał okazję grać z nim w tenisa. Leon XIV to przede wszystkim człowiek pokoju, któremu leży na sercu ewangelizacja i synodalność w Kościele - podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda .

- podkreślił . Jak na wybór kardynała Roberta Prevosta na nowego papieża reaguje jego najbliższa rodzina? Brat Leona XIV, John Prevost, w wywiadzie dla telewizji ABC przyznał, że jest zaskoczony.

13:46

18 maja nastąpi inauguracja pontyfikatu papieża Leona XIV.

13:45

Tak krótkie konklawe to dobry znak, świadczący, że nowy papież ma bardzo duże poparcie wśród kardynałów. To znak jedności całego Kościoła - ocenił w rozmowie z PAP generał Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) ks. dr Zenon Hanas. Z kolei Zbigniew Nosowski, redaktor naczelny czasopisma "Więź" zwrócił uwagę, że aby zdobyć 2/3 głosów, kard. Prevost musiał mieć poparcie kardynałów z Azji, Ameryki Łacińskiej i Afryki.

Większość ekspertów zwraca uwagę, że Leon XIV to papież środka, w wielu kwestiach podobny do swojego poprzednika Franciszka, ale jednocześnie w pewnych istotnych sprawach od niego różny. "Na pewno jest podobny w spojrzeniu na Kościół synodalny i sposób zarządzania Kościołem, natomiast różni go spojrzenie np. na środowiska LGBT" - powiedział PAP Tomasz Krzyżak, publicysta "Rzeczpospolitej".

Pewną wskazówką kierunku nowego pontyfikatu może być imię Leon XIV, które przyjął nowy papież. Leon, w grece oznaczające "lew", może oznaczać, że nowy papież pójdzie drogą walki i konfrontacji, do której potrzebna jest odwaga. Leon I powstrzymał słowem przywódcę Hunów Attylę, Leon X stawił czoła Marcinowi Lutrowi podczas reformacji, zaś Leon XIII ze swoją encykliką "Rerum Novarum" zapoczątkował katolicką naukę społeczną - powiedział PAP Andylyn Simeon z Uniwersytetu La Salle w stolicy Filipin, Manili.

Dr Ewa Czaczkowska z UKSW w Warszawie zauważyła, że pierwsze słowa nowego zwierzchnika Kościoła katolickiego wypowiedzialne z balkonu pozostają głęboko w pamięci, jednak dużo ważniejsze będzie to, co powie w czasie mszy inauguracyjnej pontyfikat. Uważa się, że to jest jego homilia programowa. Papież wskazuje w niej priorytety swojego pontyfikatu. Oznacza to, że deklaracje, które wówczas padną, przekształcą się w realizację jakiegoś konkretnego programu w kolejnych latach - powiedziała ekspert.

13:40

Polscy internauci komentujący wynik czwartkowego konklawe częściej wyrażali nadzieję niż rozczarowanie wyborem Leona XIV - wynika z analizy Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura.

Wśród reakcji polskich internautów pojawiały się różne określenia i opinie na temat nowego papieża. Po ogłoszeniu wyniku konklawe niemal jedna czwarta z nich zwracała uwagę na pochodzenie nowego papieża, nazywając go "Amerykaninem z Chicago". Około 10 proc. komentarzy dotyczyło stosunku Leona XIV do obecnej administracji USA, a niektóre osoby używały określeń takich jak "Anty-Trump" lub "krytyk Vance’a" (wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, JD Vance’a - PAP). Natomiast 14 proc. internautów podkreślało nowoczesność oraz wielokulturowość nowego papieża.

Jak twierdziła Res Futura, wśród komentarzy dominowały "dwa równoległe, ale przeciwstawne wektory narracyjne dotyczące kondycji Kościoła Katolickiego i znaczenia wyboru papieża Leona XIV". Większość wypowiedzi miała charakter pozytywny - 36 proc. wszystkich komentarzy. Dotyczyły one wieloletniej pracy nowego papieża w Peru, jego otwartości na globalne Południe oraz dystansu do obecnej amerykańskiej administracji, w tym postów krytykujących Vance’a. 41 proc. pozytywnych komentarzy wyrażało nadzieję, a 34 proc. radość.

Internauci podkreślali, że "papież z peryferii" może lepiej rozumieć wiernych, wyrażali nadzieję, że Kościół odzyska wiarygodność przez codzienną służbę i pokorę oraz wskazywali możliwość przełamania eurocentryzmu w Kościele. "W tej grupie wypowiedzi wybór papieża traktowany jest jako szansa na wzmocnienie misyjnego wymiaru Kościoła, odświeżenie jego obrazu i odbudowanie relacji z globalnym Południem. Szczególnie eksponowane były jego długoletnie działania w Peru, skromność, wielojęzyczność i orientacja na kwestie społeczne" - napisała Res Futura.

13:30

Leona XIV czekają niemal nadludzkie zadania - oceniają niemieckie media po wyborze nowego papieża.

"Kardynałowie wybrali papieża, który musi dokończyć dzieło reform swojego poprzednika. Franciszek otworzył wiele drzwi, wprowadził w życie nowe idee i w końcu położył na stole stare propozycje. Na przykład w kwestii roli, jaką kobiety powinny odgrywać w Kościele katolickim. (...) Albo najmroczniejszy rozdział w najnowszej historii Kościoła: masowe wykorzystywanie nieletnich (...). Franciszek zaostrzył zasady i kary. Kiedy będą one wreszcie konsekwentnie stosowane?" - podkreśla portal programu informacyjnego telewizji ARD, tagesschau.

"Papież zna ze swojej amerykańskiej ojczyzny wyzwanie dla świata, jakie wiąże się z nazwiskiem Donalda Trumpa" - podkreśla gazeta "Sueddeutsche Zeitung", dodając, że w głęboko podzielonym amerykańskim episkopacie był jednym z biskupów, którzy z rezerwą podchodzili do nowego prezydenta.

Z kolei portal sieci redakcji RND zauważa, że kardynałowie wybrali stosunkowo młodego papieża (Leon XIV ma 69 lat). "Ostatni dwaj papieże w chwili wyboru mieli ponad 75 lat, więc pontyfikat pierwszego papieża z USA może z łatwością potrwać dwie dekady. Ludzie będą więc mieli czas, by się przyzwyczaić" - podkreśla RND.



13:05

Imię nowego papieża Leon XIV wskazuje na pontyfikat wrażliwego na sprawy społeczne Leona XIII - powiedział w piątek w Gnieźnie prymas Polski abp Wojciech Polak. Jak dodał, kapitałem nowego papieża jest jego doświadczenie misyjne i to, że wzrastał w wieloetnicznej Ameryce.

Wiemy, że nowy papież ma bardzo bogate doświadczenia duszpasterskie i apostolskie od pracy, która wiązała się przede wszystkim z zakonem, z którego pochodzi, poprzez bogate doświadczenie misyjne, a łączone teraz także w tych ostatnich latach również z pracą w instytucji kościelnej, jaką jest Kuria Rzymska. Więc myślę, że nowy Ojciec Święty niewątpliwie zbiera w sobie te różne doświadczenia, tak jak różny jest Kościół w różnych sytuacjach - powiedział.



Nawiązanie do imienia papieża Leona, zastanawia nas trochę nad ewentualnym programem tego pontyfikatu. Wiemy, że z reguły papieże ten swój program zawierają w pierwszej encyklice. Imię świadomie nawiązuje do Leona XIII (działającego) w tamtym szczególnym czasie XIX wieku z jego wyzwaniami, zwłaszcza w świecie robotniczym. Przypominamy sobie, że encyklika 'Rerum novarum' o kwestii robotniczej to pierwszy dokument społeczny Kościoła takiej rangi, który rzeczywiście próbował przenikać światłem Ewangelii też tę rzeczywistość społeczną - powiedział.

Papież Franciszek wiele razy do nas mówił, że dziś jesteśmy świadkami nie jakiejś zmiany w epoce, ale zmian epokowych, nowej epoki. Myślę, że na tę nową epokę, na ten nowy czas, także w wymiarze społecznym potrzebny jest ktoś, kto będzie potrafił ją diagnozować, potrafił o niej mówić kompetentnie, ale także potrafił w duchu Ewangelii stawać przy człowieku, który będzie ten nowy czas przeżywał - dodał.

12:57

Papież Leon XIV na razie mieszka w watykańskim Domu Świętej Marty - podała agencja Ansa. Nie wiadomo jeszcze, czy zechce zamieszkać w apartamencie w Pałacu Apostolskim.

Od 2013 r. papieski apartament w Pałacu Apostolskim jest pusty, ponieważ papież Franciszek przez cały pontyfikat mieszkał w Domu Świętej Marty.

12:54

Papieżowi nie będą obce tematy troski o pokój - stwierdził pytany o swoją ocenę Leona XIV metropolita poznański abp Zbigniew Zieliński.

Hierarcha wskazał także, że pierwsze słowa, które Leon XIV skierował do wiernych brzmiały właśnie: "Niech pokój będzie z wami wszystkimi". Oczywiście, jako papież, Leon XIV mówił też o tym pokoju, który zaczyna się w każdym z nas - zaznaczył.

Wojny nie biorą się z powietrza, tylko biorą się z nieuporządkowanych osobistych spraw i międzynarodowych spraw - i papież z pewnością jedno i drugie bardzo mocno ogarniał - przewidywał metropolita poznański.

12:28

Watykan ogłosił najbliższe plany nowego papieża. Leon XIV w piątek przed południem odprawił w Kaplicy Sykstyńskiej pierwszą mszę po wyborze. Nie brakuje kontekstów, w których wiara chrześcijańska jest uważana za coś absurdalnego, przeznaczonego dla osób słabych i mało inteligentnych - powiedział w homilii Ojciec Święty.

11:33

Całe jego życie kapłańskie i biskupie to podróże. On się przemieszcza z miejsca na miejsce. Ten ruch, ten dynamizm, zmierzanie do różnych ludzi i różnych miejsce, są wpisane w jego życie - mówił o papieżu Leonie XIV abp Wiesław Śmigiel, metropolita szczecińsko-kamieński.

W opinii metropolity szczecińsko-kamieńskiego nowemu papieżowi uda się wprowadzić jedność w Kościele katolickim.

Jedność to nie jednolitość. My nie jesteśmy jednomyślni. Mamy swoje poglądy na różne sprawy. Chodzi o to, abyśmy w sprawach fundamentalnych potrafili być jednym Kościołem, stać przy Jezusie Chrystusie, bronić Ewangelii. Myślę, że Leon XIV pójdzie w tym kierunku. To moja nadzieja związana z tym papieżem - podsumował abp Śmigiel.

11:28

Robert Prevost, nasz współbrat, do krwi i kości jest augustianinem, zachowuje tę tożsamość i myślę, że tego ducha wspólnotowości, braterskości, będzie przekazywał i promieniował na cały kościół powszechny - powiedział PAP o. Piotr Lamprecht, sekretarz Polskiej Prowincji Zakonu Świętego Augustyna, komentując wybór nowego papieża.

Według niego Leon XIV jest człowiekiem bardzo wyważonym. Moje osobiste doświadczenie jest takie, że to człowiek, który potrafi słuchać, może mniej mówi, ale jest bardzo uważny w czasie rozmów, także indywidualnych. Tak go zapamiętałem, że jest człowiekiem bardzo wyważonym - wskazał zakonnik.

10:17

Nowy papież Leon XIV już na początku swojego pontyfikatu musi mierzyć się z poważnymi oskarżeniami. Dokumenty i relacje wskazują, że jako przełożony zakonu w Chicago oraz biskup w Peru mógł reagować w niewystarczający sposób na przypadki molestowania seksualnego wśród duchownych. O sprawie przypomina brytyjski dziennik "Daily Mail".

10:10

Leon XIV to przede wszystkim człowiek pokoju, któremu leży na sercu ewangelizacja i synodalność w Kościele - podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda. Wspomniał, że widział się z kard. Prevostem cztery miesiące temu, kiedy ten odpowiedzialny był za Dykasterię ds. Biskupów.

Mówiąc o sytuacji współczesnego Kościoła i stojących przed nim wyzwaniach, kardynał Prevost wskazał wówczas przede wszystkim na potrzebę odnowy wiary i jej umacniania - powiedział abp Wojda. Zwrócił uwagę, że ten temat wybrzmiał także w pierwszym publicznym przemówieniu Leona XIV.



09:12

Nowy papież Leon XIV, jeszcze jako kardynał, wielokrotnie bywał w Polsce. Pochodzący z USA Robert Prevost odwiedzał między innymi Kraków, by spotkać się z augustianami. On sam w przeszłości był generałem augustianów.

08:32

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu papież Leon XIV mówił, że trzeba budować mosty w Duchu Chrystusa, a więc na wszelkie sposoby szukać jedności - nie tylko tej jedności w Kościele, ale również w społeczeństwie, jedności narodów - powiedział PAP jezuita o. Wacław Oszajca. Nie chodziło mu jednak o rozumienie jedności jako jednolitości, ale jedności w "symfonii różnic" - zaznaczył.

W ocenie Oszajcy, ważną wskazówką linii nowego pontyfikatu jest imię, które wybrał kard. Prevost, a które nawiązuje do postaci papieża Leona XIII - autora słynnej encykliki społecznej "Rerum Novarum".

W dokumencie tym Leon XIII zaakceptował demokrację jako ustrój polityczny, upomniał się o prawa robotników do godziwej pracy i płacy, a też mówił o związkach zawodowych. Możemy zatem sądzić, że rysem pontyfikatu Leona XIV będzie odpowiedzialność Kościoła za ludzi cierpiących, zmarginalizowanych, uchodźców - powiedział zakonnik.

08:03

O. Wiesław Dawidowski przyznał w Radiu RMF24, że miał okazję wielokrotnie spotkać Roberta Prevosta, który w czwartek został wybrany na papieża i przyjął imię Leon XIV.

Poznaliśmy się chyba w 1999 r., na tarasie naszego klasztoru w Rzymie. Mieliśmy wspaniałą rozmowę i nawet zagraliśmy w tenisa - zdradził augustianin. Dopytywany o wynik meczu przyznał, że dopiero uczył się wtedy sportu, którego pasjonatem jest nowy papież.

07:53

Niezwykły zaszczyt spotkał polskiego kapłana tuż po wyborze nowego papieża. Papieski ceremoniarz ks. Krzysztof Marcjanowicz pojawił się na balkonie bazyliki św. Piotra, gdy kardynał protodiakon wygłaszał słynne "Habemus papam", przedstawiając światu Leona XIV.

07:17

Jest człowiekiem bardzo pokornym. Przede wszystkim słucha i myśli - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 augustianin, o. Wiesław Dawidowski, pytany o charakter nowego papieża Leona XIV. Ma też matematyczny umysł. Przewiduje wiele ruchów do przodu - dodał.

06:50

Leon XIV już kilka godzin po swoim wyborze po raz pierwszy opuścił mury Watykanu. Nowo wybrany papież wybrał się z pierwszą wizytą.

06:37

Swoimi odczuciami po wyborze kardynała Roberta Prevosta nowego papieża podzielił się również metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski.

Jestem całkowicie przekonany, że nowy papież Leon XIV z całą świadomością przyjął to imię, zdając sobie sprawę z rozchwiania doktrynalnego, zachwiania poczucia tego, czym jest prawda, z tego powszechnego zwątpienia w prawdę. Taki jest ten Ojciec Święty. Tak się przedstawił w tych swoich pierwszych słowach - analizował hierarcha.

06:32

Portugalski historyk Jose de Carvalho, autor książek biograficznych dotyczących papieży Jana Pawła II, Benedykta XVI i Piusa XII, w rozmowie z PAP przestrzegł przed "próbami zaszufladkowania" nowego papieża i próbie określenia jego profilu i poglądów po obranym przez Prevosta imieniu Leon.

Portret Leona XIV w katedrze w Brisbane w Australii / Darren England / PAP/EPA

Niektórzy już teraz spodziewają się, że kardynał Prevost jako papież podąży śladem swojego poprzednika o imieniu Leon, czyli Leona XIII kierując się podczas papieskiej posługi większym zainteresowaniem wobec świata ludzi pracy, co moim zdaniem jest zbyt dużym uproszczeniem tematu - dodał.

Jose de Carvalho podkreślił, że Leon XIV "wcale nie musi naśladować swoich poprzedników, bo każdy z papieży żyje w innej epoce, a kierowany przez niego Kościół napotyka na swojej drodze odmienne wyzwania".

06:22

Jak włoskie media komentują dziś wybór kardynała Roberta Prevosta na papieża?

Augustianin, który kocha tenis i matematykę - podkreśla "Corriere della Sera". Publicysta tego dziennika pisze: "Nawet jeśli Kościół działa na przestrzeni wieków, to nowy papież jest oceniany w pierwszych minutach".

"Pierwsze minuty Leona Amerykanina mówią nam, że zaprezentował się światu w sposób bardzo odmienny od swego poprzednika. Żadnego prostego stroju, wrócił czerwony mucet, żadnego przyjacielskiego "dobry wieczór" ani improwizowanych słów, lecz napisane na kartce" - zwrócił uwagę.

06:18

Przeciętny Amerykanin nigdy w życiu nie słyszał nazwiska Prevost - ocenił w rozmowie z PAP katolicki publicysta Edward Kelly. To naprawdę ogromna niespodzianka, nawet dla chrześcijan w Stanach Zjednoczonych - dodał.

Mieszkający w stanie Waszyngton autor książek i artykułów o tematyce religijnej przyznał, że część amerykańskich katolików widziało wśród faworytów do urzędu papieskiego swego rodaka byłego prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej kardynała Raymonda Leo Burke’a.

06:05

Portal Vatican News przypomniał wywiad kardynała Roberta Prevosta z 2023 r., gdy był prefektem Dykasterii ds. Biskupów.

Często martwiliśmy się o nauczanie doktryny, o sposób życia naszą wiarą, ale grozi nam zapomnienie, że naszym pierwszym zadaniem jest nauczać, co znaczy poznać Jezusa Chrystusa i świadczyć o naszej bliskości z Panem. To jest najważniejsze: przekazywać piękno wiary, piękno i radość poznania Jezusa. To oznacza, że sami tego doświadczamy i dzielimy się tym doświadczeniem - mówił wtedy hierarcha, który w czwartek został papieżem.

Mówiąc o swoich długich doświadczeniach pracy w Peru, w tym także posłudze biskupiej, Prevost zapewnił: "Wciąż uważam się za misjonarza". Moje powołanie, jak każdego chrześcijanina, to być misjonarzem, głosić Ewangelię tam, gdzie się jest - dodał.

05:55

Brazylijski episkopat, witając wybór nowego papieża Leona XIV, podkreślił w swym oświadczeniu zadowolenie, z jakim Kościół i wierni tego kraju Ameryki Łacińskiej przyjęli fakt, że "wybrał on to imię w nawiązaniu do papieża Leona XIII, który rozwijał doktrynę społeczną Kościoła katolickiego".

Jednym z zasadniczych punktów nauczania nowego papieża jest troska o dobro wspólne - oświadczył sekretarz generalny Krajowej Konferencji Biskupów Brazylii, biskup Ricardo Hoepers.

05:50

Jak na wybór amerykańskiego kardynała na papieża zareagowali byli prezydenci Stanów Zjednoczonych?