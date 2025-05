"Jest człowiekiem bardzo pokornym, bardzo uważnym słuchaczem. Przede wszystkim słucha i myśli" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 augustianin, o. Wiesław Dawidowski, pytany o charakter nowego papieża Leona XIV. "Ma też matematyczny umysł. Przewiduje wiele ruchów do przodu" - dodał.

Ojciec Wiesław Dawidowski / Leszek Szymański / PAP

Nowym papieżem został kardynał Robert Prevost z USA, który przyjął imię Leona XIV. Ostatnio był prefektem dykasterii do spraw biskupów.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Matematyczny umysł, bardzo uważny słuchacz". Jaki jest Leon XIV?

Gość Piotra Salaka przyznał, że po raz pierwszy spotkał nowego papieża w 1999 r w Rzymie. Poznaliśmy się po raz pierwszy chyba w 1999 r., o ile dobrze pamiętam, na tarasie naszego klasztoru w Rzymie. Przedstawił mnie mu inny z naszych współpbraci. Mieliśmy wspaniałą rozmowę i... nawet zagraliśmy w tenisa - powiedział o. Wiesław Dawidowski.

O. Wiesław Dawidowski o Leonie XIV: Matematyczny umysł, bardzo uważny słuchacz

A jaki jest nowy papież? Jest bardzo pokornym i człowiekiem, który przede wszystkim słucha i myśli. To znaczy nawet ukułem takie określenie: on jest 'słuchem', jest bardzo uważnym słuchaczem i nie od razu odpowiada. Ma też matematyczny umysł, zrobił magisterkę z matematyki, więc myślę, że jest też człowiekiem, który przewiduje wiele ruchów do przodu. I to nie chodzi o chłodną kalkulację, ale o dobro osoby, z którą właśnie rozmawia, ale też o większe dobro (...). Pamiętam, jak został kardynałem, napisałem mu gratulacje, a on mi odpisał wtedy: 'robię to dla zakonu i dla Kościoła' - podkreślił gość RMF24.

Jaki będzie Kościół katolicki, kierowany przez Leona XIV? Kościół będzie przemawiał i papież będzie przemawiał, będzie nauczał, bo to jest jego misja, to jest misja następcy św. Piotra. Nauczać i podtrzymywać w wierze, umacniać w wierze swoich braci. On dzisiaj wypełnia nie swoją prywatną jakąś misję, tylko misja apostoła Piotra. Na pewno to będzie pontyfikat inny niż pontyfikat papieża Franciszka, ale akcenty, kierunki pozostaną takie same. Papież Leon XIV w swoim krótkim przemówieniu po wyborze odwołał się dwukrotnie do papieża Franciszka. Powołał się na ideę moralności w Kościele i przywołał przede wszystkim troskę o pokój - zwrócił uwagę Augustianin.

Wkrótce opublikujemy pełne omówienie rozmowy