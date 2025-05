"Pokój niech będzie z wami wszystkimi" - to pierwsze słowa amerykańskiego kardynała Roberta Prevosta, który w czwartek został papieżem i przyjął imię Leona XIV. Zwracając się do dziesiątków tysięcy wiernych zgromadzonych na placu Świętego Piotra, mówił, że Kościół ma być otwarty dla wszystkich i służyć jako pomost dialogu.

Papież Leon XIV pozdrawiający wiernych zgromadzonych na pl. św. Piotra / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

W czwartek kardynałowie-elektorzy wybrali nowego papieża - został nim amerykański kardynał Robert Prevost, który przyjął imię Leona XIV.

Ok. godz. 19:30 Ojciec Święty pojawił się w Loggi Błogosławieństw Bazyliki Świętego Piotra, gdzie wygłosił swoje pierwsze słowa.

Brzmiały one: "Pokój niech będzie z Wami wszystkimi". Najdrożsi bracia i siostry, to jest pierwsze pozdrowienie Chrystusa Zmartwychwstałego. Ja również chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do naszych serc - dodał.

Papieź Leon XIV w pierwszym przemówieniu do wiernych po wyborze na konklawe wezwał wszystkich, by budowali mosty dialogu i spotkania, zawsze w pokoju. Wielokrotnie użył słowa "pokój".

Chciałbym, żeby pozdrowienie pokoju trafiło do naszych serc, by dotarło do waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek są, do wszystkich narodów, na całą Ziemię. Niech pokój będzie z wami - mówił wśród ogromnego aplauzu papież pochodzący z USA.

Dodał: "To jest pokój Chrystusa zmartwychwstałego, pokój bezbronny i taki, który rozbraja, pokorny i wytrwały. Pochodzi od Boga, który kocha nas wszystkich, bezwarunkowo".

Leon XIV oddał hołd papieżowi Franciszkowi. Jesteśmy wszyscy w rękach Boga i dlatego bez strachu, zjednoczeni, ręka w rękę z Bogiem i między nami idziemy naprzód - podkreślił.

Nowy biskup Rzymu powiedział, że świat potrzebuje światła Chrystusa. Ludzkość potrzebuje go jako pomostu, by dotarł do niej Bóg i jego miłość. Pomóżcie nam i wy, i sobie nawzajem budować mosty przez dialog, spotkanie - jednocząc się, by być jednym ludem, zawsze w pokoju - prosił papież.