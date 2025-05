Nowy papież Leon XIV, jeszcze jako kardynał, wielokrotnie bywał w Polsce. Pochodzący z USA Robert Prevost odwiedzał między innymi Kraków, by spotkać się z augustianami. On sam w przeszłości był generałem augustianów.

Nowy papież Leon XIV wielokrotnie bywał w Polsce / IPA/ABACA / PAP/Abaca

Leon XIV mówił kiedyś, że postrzega siebie przede wszystkim jako misjonarza. Nic dziwnego, ponieważ przez ponad 20 lat pracował w Ameryce Południowej, między innymi w Peru. Ma nawet od 2015 roku peruwiańskie obywatelstwo. Został wysłany do tego kraju w 1985 roku z misją zgromadzenia zakonnego Świętego Augustyna.

Robert Provost z wizytami w Polsce

Nowy papież Leon XIV przez 12 lat stał na czele Zakonu Świętego Augustyna jako przeor generalny.

Wielokrotnie bywał w Polsce - mówi w rozmowie z RMF FM ojciec Beniamin Kuczała, przełożony prowincjalny augustianów w naszym kraju. Spotykał się ze współbraćmi zakonnymi i rozwiązywał konflikty.

Kraków zachwycił go zabytkami. Kiedy przyjechał do Krakowa, to był zachwycony miastem jako zabytkiem - wspomina te wizyty o. Kuczała.

Zakon Augustianów - co o nim wiemy

Zakon Świętego Augustyna to zgromadzenie zakonne, które powstało w 1256 roku po zjednoczeniu różnych wspólnot eremickich, które żyły według reguły św. Augustyna.

Augustianie są zaliczani do zakonów żebraczych. Ich ubiorem jest czarny habit z kapturem i skórzanym pasem. Prowadzą oni działalność naukową, misyjną, społeczną oraz pracują wśród ludzi chorych, ubogich, upośledzonych i odrzuconych na margines społeczeństwa.

Członkowie zakonu i znani Polacy wśród Augustianów

Augustianami było 16 kardynałów, 3 patriarchów, 58 arcybiskupów i 365 biskupów, 12 świętych i 171 błogosławionych.

Do zakonu należeli między innymi Marcin Luter - ojciec Reformacji, Grzegorz Mendel - prekursor genetyki, Walenty Scholar - astronom, brat Eneasz - współtwórca almanachu astronomicznego, a także Piotr z Krakowa - teolog, Wilhelm Gaczek, Grzegorz Uth.

Augustianie w Polsce

Kościół św. Katarzyny w Krakowie. Tu znajduje się klasztor Augustianów / Shutterstock

Augustianie do Polski zostali sprowadzeni, konkretnie do Krakowa, z Czech w 1342 roku przez króla Kazimierza Wielkiego.

Mieli swoje klasztory w Krakowie, Olkuszu, Książu Wielkim, Wieluniu, Krasnymstawie i Pilźnie, Warszawie, Rawie i Ciechanowie oraz w Brześciu Litewskim i Grodnie.

Samodzielna polska prowincja zakonna powstała w 1547 roku. Podczas reformacji nastąpił kryzys, we wszystkich klasztorach było dziesięciu ojców, z czego jeden w Ciechanowie.

Ponowny rozwój nastąpił od XVII wieku. Klasztory na terenach zaboru rosyjskiego zostały zniesione w 1864 r. w ramach szerszej kasaty. Do XX wieku przetrwał tylko klasztor w Krakowie.

W 1950 roku zakon augustianów został zniesiony w Polsce przez ówczesnego metropolitę krakowskiego, Adama Sapiehę.

Augustianie zostali reaktywowani na początku lat 80. XX wieku.

Dziś prowincja polska posiada 3 klasztory: dwa w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy.

Augustianie na świecie

Na rok 2006 w Europie istniało 148 aktywnych klasztorów augustiańskich, w tym w Niemczech, Holandii, Belgii, Polsce, Irlandii, Anglii, Czechach, Austrii, Włoszech, Malcie, Portugalii i Hiszpanii. W skład tej liczby wchodzi 1 031 braci w ślubach wieczystych oraz 76 w ślubach prostych. Na całym świecie pracuje niemal 2 800 braci augustiańskich.