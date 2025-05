Mszą świętą na placu świętego Piotra w Watykanie zainaugurowany został w niedzielę pontyfikat Leona XIV. Na miejscu zgromadziło się około 250 tys. wiernych, a także ponad 150 delegacji państwowych. W trakcie mszy papież Leon XIV oficjalnie stał się głową Kościoła.

Papież Leon XIV podczas inauguracji pontyfikatu / Fabio Frustaci / PAP/EPA

Rano papież Leon XIV przejechał przez plac św. Piotra, pozdrawiając tłumy wiernych. O godz. 10 rozpoczęła się msza inaugurująca pontyfikat nowego Ojca Świętego. Kluczowe w jej trakcie było nałożenie papieżowi paliusza, liturgicznej ozdoby z białej wełny, który to gest zastąpił od pontyfikatu Jana Pawła I nałożenie tiary. To symbol przejęcia władzy.

Bezpośrednio po nałożeniu paliusza kardynał prezbiter odmówił modlitwę za nowego papieża, prosząc Boga, by ten wspierał go w jego misji, a następnie kardynał biskup wręczył Leonowi XIV pierścień rybaka, oficjalny symbol łączący papieża z osobą świętego Piotra i jego powołaniem do bycia rybakiem ludzi.