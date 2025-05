W niezwykłym geście filantropijnym Bill Gates, współzałożyciel Microsoftu i jeden z najbogatszych ludzi na świecie, ogłosił, że do 2045 roku przekaże około 200 miliardów dolarów, czyli niemal całą swoją fortunę, na rzecz potrzebujących.

Bill Gates / BAY ISMOYO/AFP / East News

W czwartek Bill Gates nie tylko ogłosił swoją decyzję o przekazaniu fortuny, ale również zaapelował do innych zamożnych osób, by dołączyły do jego inicjatywy. Jest zbyt wiele problemów do rozwiązania, abym trzymał się środków, które mogłyby pomóc innym - stwierdził.

Ludzie będą mówić różne rzeczy o mnie, gdy umrę, ale jestem zdeterminowany, aby nie było to "umarł bogatym" - dodał, prezentując ilustrację przedstawiającą, jak wartość jego majątku spadnie o 99 proc.

Niezwykły gest założyciela Microsoftu następuje w momencie, gdy administracja Stanów Zjednoczonych wstrzymała pomoc humanitarną i de facto zamknęła federalną agencję USAID odpowiedzialną za jej finansowanie i dostarczanie potrzebującym na całym świecie.

Gates Foundation jako narzędzie zmian

Pieniądze mają być przekazywane poprzez fundację Billa Gatesa, która od lat angażuje się w różnorodne projekty mające na celu poprawę jakości życia ludzi na całym świecie.

Amerykanin zapowiedział, że jego fundacja zamknie działalność 31 grudnia 2045 roku, do tego czasu planując wydać wspomniane 200 miliardów dolarów na cele charytatywne.

Dlatego w ciągu następnych 20 lat przekażę cały mój majątek poprzez Gates Foundation, aby ratować i polepszać życie ludziom na całym świecie - zapowiedział miliarder.

Wizja przyszłości bez ubóstwa i chorób

W swoim oświadczeniu Bill Gates szczegółowo opisał cele, na które mają być przeznaczone środki. Chodzi o zapobieganie śmierci niemowląt, dzieci i matek z powodów, którym można zapobiec, ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób takich jak polio, malaria i odra, oraz walkę z ubóstwem.

Miliarder przedstawił swoją wizję w oświadczeniu z okazji 25. rocznicy fundacji. Organizację Gates założył wraz ze swoją ówczesną żoną Melindą w 2000 roku. Z czasem dołączył do nich inny miliarder Warren Buffett.

Zbyt znacząca rola?

Agencja Reutera zwróciła uwagę, że fundacja Gatesów już teraz ma bardzo istotne znaczenie w niesieniu pomocy w miejscach, gdzie ludzie jej najbardziej potrzebują. W 2026 roku budżet fundacji wyniesie 9 mld dolarów.

Wiele instytucji, w tym Światowa Organizacja Zdrowia, krytykowały miliardera i jego inicjatywę za posiadanie zbyt rozległych wpływów.

Gates, którego fortuna szacowana jest na 108 mld dolarów, stwierdził, że fundacja wyda około 200 mld dolarów przed końcem 2045 roku, jednak zaznaczył, że ta kwota może się zmienić w zależności od kondycji rynków i inflacji.