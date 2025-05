W Watykanie trwa drugi dzień konklawe. Poranne głosowania nie przyniosły zwycięzcy. Po południu mają odbyć się kolejne dwie tury.

Wierni oczekują na Placu Świętego Piotra na decyzję elektorów / JEFF PACHOUD/AFP / East News

Czwartek to drugi dzień konklawe. 133 kardynałów-elektorów decyduje, kto zostanie nowym papieżem. Do wyboru potrzebna jest większość dwóch trzecich głosów; to liczba 89.

O godzinie 8 elektorzy zgromadzili się w Kaplicy Paulińskiej Pałacu Apostolskiego na mszy. Następnie udali się do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie przystąpili do drugiego głosowania. Przed godz. 12 z komina Kaplicy Sykstyńskiej zaczął wydobywać się czarny dym. Oznaczało to, że papież nie został wybrany.

O 16:30 po przerwie na obiad w Domu Świętej Marty kardynałowie wrócą do kaplicy z freskami Michała Anioła na dwa następne głosowania. Jeżeli pierwsze z popołudniowych zakończy się wyborem papieża, to białego dymu można oczekiwać około 17.30. Po drugim głosowaniu dym czarny lub biały pojawi się około 19.30, o ile nie dojdzie, jak w środę, do opóźnień.

Wydarzenia w Watykanie można śledzić w transmisji poniżej:

Wideo youtube

Kto będzie nowym papieżem?

W Porannej rozmowie w RMF FM prosto z Rzymu Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że wiele wskazuje na to, iż ewentualny wybór papieża już dzisiaj będzie oznaczać jedno - będzie nim kard. Pietro Parolin.

Rzymianie mówią, że tak, że to może być dzisiaj, więc także i ja się spodziewam. Myślę, że mają świetne doświadczenie, długoletnie doświadczenie, więc umieją przewidywać - mówił dominikanin, o. Dominik Jurczak, dziekan Wydziału Teologii rzymskiego uniwersytetu Angelicum.

Rzeczywiście, kardynał Parolin jako bliski współpracownik papieża Franciszka, wytrawny dyplomata, jest jednym z tych kandydatów, o których się wspomina najczęściej. I właśnie tak jak rzymianie mówią, jeśli to dzisiaj się pojawi biały dym, to być może trzeba oczekiwać, że będzie to kardynał Parolin. A jeżeli nie, to być może konklawe będzie dużo dłuższe - powiedział dominikanin.

Jeśli nie dziś, jeśli nie kard. Parolin, to kto? Jeżeli znowu wsłuchać się w różne różne głosy, które pojawiają się w Rzymie, to jedyne, co wiemy, to to, że nic nie wiemy - mówił gość RMF FM.