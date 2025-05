"Rzymianie mówią, że to może być dzisiaj. Mają świetne doświadczenie, umieją przewidywać" - o tym, czy już dziś możemy poznać nowego papieża mówił w Porannej rozmowie w RMF FM prosto z Rzymu dominikanin, o. Dominik Jurczak, dziekan Wydziału Teologii rzymskiego uniwersytetu Angelicum.

Tomasz Terlikowski zwrócił uwagę, że wiele wskazuje na to, że ewentualny wybór papieża już dzisiaj będzie oznaczać, że będzie nim kard. Pietro Parolin.

Rzymianie mówią, że tak, że to może być dzisiaj, więc także i ja się spodziewam. Myślę, że mają świetne doświadczenie, długoletnie doświadczenie, więc umieją przewidywać - mówił o. Dominik Jurczak.

Rzeczywiście, kardynał Parolin jako bliski współpracownik papieża Franciszka, wytrawny dyplomata, jest jednym z tych kandydatów, o których się wspomina najczęściej. I właśnie tak jak rzymianie mówią, jeśli to dzisiaj się pojawi biały dym, to być może trzeba oczekiwać, że będzie to kardynał Parolin. A jeżeli nie, to być może konklawe będzie dużo dłuższe - powiedział dominikanin.

Jeśli nie dziś, jeśli nie kard. Parolin, to kto? Jeżeli znowu wsłuchać się w różne różne głosy, które pojawiają się w Rzymie, to jedyne, co wiemy, to to, że nic nie wiemy - mówił gość RMF FM.

133 kardynałów i problemy do rozwiązania

Nowego papieża wybiera podczas konklawe aż 133 kardynałów. To rekordowa liczba.

Rzeczywiście, sytuacja, którą mamy dzisiaj w Kościele, jest kompletnie inna - 133 kardynałów. Kardynałowie, którzy też w dużej części się nie znają z różnych powodów. Pamiętajmy, że była pandemia, że były różne sytuacje, są też nowi kardynałowie - mówił duchowny. 80 proc. tych kandydatów mianował papież Franciszek.

Oni też potrzebują czasu na rozmowę, więc o ile wcześniej być może kardynałowie mieli więcej okazji do tego, żeby się poznać, żeby rozmawiać, to dzisiaj kardynałowie potrzebują właśnie tego momentu spotkania. Więc jeżeli się nie znają i potrzebują więcej czasu na rozmowy, to oznacza, że dzisiaj być może tego dymu nie będzie - dodał. o. Jurczak.

