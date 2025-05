Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego zakwestionowała w środę niektóre punkty z wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej dla obwodowych komisji wyborczych. Chodzi m.in. o kwestie weryfikacji tożsamości wyborcy za pomocą elektronicznego dowodu.

Wybory prezydenckie 2025: Sąd Najwyższy zakwestionował niektóre wytyczne PKW dla obwodowych komisji wyborczych; zdj. poglądowe / Tytus Żmijewski / PAP

Skargi na uchwałę PKW złożyły komitety wyborcze trojga kandydatów

Jak powiedział dziennikarzom rzecznik prasowy Sądu Najwyższego sędzia Aleksander Stępkowski, po środowych orzeczeniach SN kwestionujących niektóre z wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych - Państwowa Komisja Wyborcza musi w odniesieniu do nich podjąć kolejną uchwałę.

Skargi na uchwałę PKW z 23 kwietnia w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach prezydenckich skierowali do SN pełnomocnicy komitetów wyborczych trojga kandydatów: Karola Nawrockiego, Magdaleny Biejat i Marka Jakubiaka.

W środę Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN na posiedzeniach niejawnych rozpoznała je i uwzględniła niektóre zarzuty.

Jakie dokładnie zarzuty SN uznał za zasadne?

SN za zasadny uznał zarzut ze skargi pełnomocnika komitetu Jakubiaka dotyczący "weryfikacji elektronicznego mDowodu wyborcy w aplikacji mObywatel". Sędzia Stępkowski zaznaczył, że sama PKW zaleciła okręgowym komisjom wyborczym, by podczas szkoleń dla komisji obwodowych przekazywano "treści, które przeciwdziałałyby możliwościom potencjalnych nadużyć". SN uznał jednak, że nie mogą się one znajdować tylko w korespondencji PKW, lecz muszą być zawarte w uchwale ws. wytycznych.

Co do skargi pełnomocnika komitetu Nawrockiego, SN zakwestionował punkt wytycznych o możliwości legitymowania się przez obserwatora społecznego w komisji wyborczej skanem zaświadczenia wydanego przez organizację, którą reprezentuje. Stępkowski zaznaczył, że SN zwrócił uwagę na ryzyko nadużyć związanych z możliwościami technicznymi podrabiania skanów dokumentów.

Czego sąd nie uwzględnił?

Sąd Najwyższy nie uznał natomiast innego z zarzutów tej skargi. Dotyczył on punktu wytycznych PKW odnoszącego się do sytuacji, gdy w dniu wyborów mija godzina, o której kończy się głosowanie, ale przed lokalem wyborczym jest jeszcze kolejka chętnych do oddania głosu, którzy przybyli tam przed godz. 21.

Przepisy Kodeksu wyborczego jednoznacznie stanowią, że głosowanie odbywa się w godzinach od 7 do 21. Jednoznacznie również stanowią, że przewodniczący obwodowej komisji kończy prace i zamyka lokal komisji o 21.00. Jednoznacznie również wskazują, że głosować wyjątkowo po 21.00 mogą również ci wyborcy, którzy się zgłosili do lokalu komisji - argumentowali autorzy skargi.

Natomiast - jak wskazywali - "nigdzie nie jest napisane w Kodeksie wyborczym, że mogą się ustawiać kolejki, które będą głosowały przez następne kilka godzin i te kolejki będą gdzieś pilnowane przez członków obwodowej komisji".

W tym punkcie SN uznał jednak zarzut za niezasadny, podkreślając, że wyborca nie może ponosić "negatywnych konsekwencji niedostosowania lokalu wyborczego do pomieszczenia w nim większej liczby uprawnionych osób".

"To na państwie i jego organach spoczywa obowiązek należytego zorganizowania wyborów - począwszy od podjęcia stosownych przygotowań, skończywszy na ustaleniu wyników głosowania. Zaniedbania organizacyjne we wskazanej materii nie mogą przekładać się na ograniczenia w wykonywaniu prawa wyborczego, które nie jest zawinione przez samego wyborcę" - wskazano w rozstrzygnięciu SN.

Według SN obowiązkiem członków obwodowych komisji wyborczych "jest zagwarantowanie nie tylko niedopuszczania do dołączania do kolejki osób, które nie przybyły do lokalu wyborczego przed godz. 21, ale również zapewnienie (...), że osoby trzecie nie będą ingerowały w sposób bezprawny w przebieg głosowania tych, którzy dopiero oddadzą swój głos".

Jak więc wynika z orzeczenia SN w tym punkcie oddanie głosu po godz. 21 przez osoby, które przybyły na wybory, ale nie mogły wejść do lokalu wyborczego przed godziną zakończenia głosowania, jest dopuszczalne i nie narusza ciszy wyborczej.

Skarga pełnomocnika komitetu Magdaleny Biejat została oddalona. Dotyczyła tego, że wytyczne nie przewidują honorowania zaświadczeń opatrywanych podpisem elektronicznym wystawianych mężom zaufania i obserwatorom.

Jak powiedział dziennikarzom sędzia Stępkowski - pytany o skutek środowych orzeczeń SN - obecnie PKW "musi podjąć kolejną uchwałę, w której dokona zmiany wytycznych w zakresie, w jakim zostały one zakwestionowane przez SN".

Wytyczne PKW dotyczą sposobu przeprowadzania głosowania w dniu wyborów. Niewątpliwie sposób przeprowadzania głosowania, jak też sposób ustalania wyników tego głosowania, może stanowić przedmiot protestów wyborczych, więc potencjalnie może się to przekładać na efekt w postaci uchwały podejmowanej w przedmiocie ważności, bądź nieważności wyborów - zaznaczył ponadto rzecznik SN dopytywany przez dziennikarzy o potencjalne niewykonanie przez PKW środowych orzeczeń Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.