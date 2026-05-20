Marynarka Wojenna Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformowała, że w ciągu ostatniej doby przez cieśninę Ormuz przepłynęło 26 statków, w tym tankowce i kontenerowce, przy współpracy z Iranem.

IRGC podkreśla, że tranzyt odbył się po wcześniejszej koordynacji i zapewnieniu bezpieczeństwa przez irańską marynarkę wojenną.

Dodano, że doszło do tego po "koordynacji i zapewnieniu bezpieczeństwa przez marynarkę wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej" - przekazał portal Times of Israel.

Oświadczenie Dowództwa Centralnego USA

Z kolei Dowództwo Centralne USA (CENTCOM) przekazało w oświadczeniu na X, że "do 20 maja siły amerykańskie skierowały na inne trasy 90 statków i unieruchomiły 4 z nich, aby zapewnić przestrzeganie blokady".

28 lutego doszło do amerykańsko-izraelskich bombardowań Iranu. W konsekwencji władze w Teheranie zamknęły cieśninę Ormuz, czyli szlaku, którym przed wybuchem konfliktu transportowano znaczną część ropy i gazu, a także nawozy i produkty petrochemiczne. Doprowadziło to do gwałtownego wzrostu cen paliw, co z kolei przełożyło się na światową gospodarkę.

Obecnie Iran blokuje wyjście statków z Zatoki Perskiej przez Ormuz, co uniemożliwia eksport surowców z innych państw regionu, natomiast po drugiej stronie cieśniny siły USA zatrzymują statki płynące do irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu.