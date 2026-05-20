23-letnia Roksana Ł., która została skazana w Wielkiej Brytanii za znęcanie się nad dziećmi w żłobku, została deportowana do Polski po odbyciu niewielkiej części kary. Jak informuje BBC, decyzja brytyjskich władz oburzyła rodziców poszkodowanych dzieci. "Przerażająca decyzja i trudna do zaakceptowania" - komentuje ojciec jednego z maluchów.

Roksana Ł. została skazana w Wielkiej Brytanii

Roksana Ł. została skazana na osiem lat więzienia za 21 przypadków przemocy wobec dzieci.

Kobieta została deportowana do Polski po odbyciu niewielkiej części kary, co wywołało oburzenie wśród rodziców poszkodowanych dzieci.

Polka została skazana na osiem lat więzienia za 21 przypadków przemocy wobec dzieci w wieku od około 1,5 roku do 2 lat. Dochodziło do nich w dwóch żłobkach w zachodnim Londynie: Riverside Nursery w Twickenham oraz Little Munchkins w Hounslow. Według ustaleń śledczych przemoc miała miejsce między październikiem 2023 roku a czerwcem 2024 roku.

Roksana Ł. miała m.in. drapać, popychać, szczypać, policzkować i kopać dzieci, doprowadzając je do płaczu. W jednym z opisanych przypadków Polka kilkukrotnie kopnęła małego chłopca w twarz i nadepnęła mu na ramię.

Łącznie poszkodowanych zostało 20 dzieci. Jedna z matek relacjonowała BBC, że jej syn miał rozległe siniaki po szczypaniu i mimo upływu dwóch lat nadal śpi z nią w łóżku z powodu skutków traumy.

Roksana Ł. przyznała się do siedmiu zarzutów, a w kolejnych 14 przypadkach została uznana za winną. Wyrok zapadł we wrześniu 2025 roku.

Podczas procesu kobieta tłumaczyła swoje zachowanie problemami psychicznymi oraz używaniem marihuany. Nie pamiętam tych rzeczy - mówiła przed sądem, twierdząc, że narkotyki wpływały na jej pamięć.

Anglia: Polka znęcała się nad dziećmi w żłobku. Dowody z ukrytych kamer

Śledztwo trwało ponad rok. Kluczowym materiałem dowodowym były nagrania z ukrytych kamer zamontowanych w placówkach.

Rodzice dzieci podkreślają, że udział w śledztwie i procesie był dla nich bardzo trudnym doświadczeniem wymagającym wielokrotnego powracania do traumatycznych wydarzeń.

Mimo wyroku kobieta została deportowana do Polski już w lutym tego roku po odbyciu 14 miesięcy kary (wliczono w to czas spędzony w areszcie) w ramach brytyjskiego programu wcześniejszego zwalniania więźniów. Program wprowadzono w 2024 roku z powodu przepełnienia placówek.

Rodzice dzieci twierdzą, że o deportacji zostali poinformowani z tygodniowym wyprzedzeniem. Ojciec jednego z poszkodowanych dzieci powiedział BBC, że decyzja o deportacji Polki była dla rodzin "przerażająca" i "bardzo trudna do zaakceptowania".

Mieliśmy poczucie, że to przekreśliło cały czas i wszystkie emocje, które włożyliśmy w ten proces - powiedział. Przygotowywanie zeznań i oświadczeń o wpływie tej przemocy na nasze dzieci, przechodzenie przez traumę całego śledztwa i procesu - to wszystko było bardzo trudne. Dopiero wyrok dał nam poczucie domknięcia sprawy. Ale kiedy okazało się, że ta kara w praktyce nie zostanie odbyta, pozostało poczucie pustki - stwierdził.

Roksana Ł. znowu będzie pracować z dziećmi?

Wielka Brytania poinformowała polskie władze o wyroku skazującym Roksanę Ł. Według informacji BBC istnieje duże prawdopodobieństwo, że kobieta nie trafi już za kratki. Ponadto rodzice poszkodowanych maluchów obawiają się, że Polka znowu będzie pracować z dziećmi.

Na razie wiadomo, że otrzymała ona dożywotni zakaz powrotu do Wielkiej Brytanii, a placówka Little Munchkins została zamknięta.