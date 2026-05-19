Cała polska delegacja biorąca udział w misji Globalnej Flotylli Sumud została zatrzymana przez izraelskie służby – poinformował rzecznik polskiej sekcji organizacji Rafał Piotrowski. Flotylla, której celem było przełamanie blokady Strefy Gazy, wyruszyła w ubiegłym tygodniu z tureckiego portu Marmaris.

Polska delegacja Globalnej Flotylli Sumud zatrzymana przez izraelskie służby. Statek pod polską banderą ostrzelany / Middle East Images/ABACA/Abaca/East News / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy do RMF24.pl

Według informacji przekazanych przez Rafała Piotrowskiego, rzecznika polskiej sekcji Globalnej Flotylli Sumud, w rękach izraelskich służb znalazła się cała polska delegacja.

Wśród zatrzymanych są m.in. Kareem Awad, student medycyny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z brytyjskim obywatelstwem, Łukasz Kozak oraz Agata Wisłocka. Członkowie delegacji są obecnie transportowani do jednego z izraelskich portów.

Organizacja apeluje o uwolnienie wszystkich uczestników misji oraz ponad 9 tysięcy palestyńskich więźniów politycznych, którzy - jak podkreślają aktywiści - są niesłusznie przetrzymywani.

Ostrzał flotylli i reakcja polskiego MSZ

Rzecznik inicjatywy poinformował, że jeden ze statków flotylli - Girolama - został ostrzelany przez izraelskie siły. Na nagraniach z incydentu - przekazał Piotrowski - słychać strzały oraz okrzyki aktywistów wzywających do zaprzestania ognia. Strzały miały również paść również w kierunku łodzi Elengi, na której znajdował się Kareem Awad, a także w stronę jednostki Zefiro płynącej pod polską banderą.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że pozostaje w stałym kontakcie z lokalnymi służbami oraz rodzinami zatrzymanych. Konsul RP w Izraelu jest gotowy do udzielenia pomocy obywatelom Polski. Resort współpracuje także z przedstawicielami innych państw europejskich, których obywatele uczestniczyli w misji.

Nasz konsul w Izraelu pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, ale również z rodzinami osób, o których mamy informację, że mogą być wśród zatrzymanych — przekazał rzecznik polskiego MSZ Marcin Wewiór.

Globalna Flotylla Sumud wyruszyła z Marmaris w Turcji w kierunku Strefy Gazy, by - jak deklarują organizatorzy - przełamać izraelską blokadę i utworzyć korytarz humanitarny do palestyńskiej enklawy. To kolejna tego typu inicjatywa. W 2025 roku zorganizowano konwój złożony z około 40 jednostek i 500 aktywistów, który również został przechwycony przez Izrael. Podobna sytuacja miała miejsce 30 kwietnia br., gdy izraelskie służby zatrzymały flotyllę w pobliżu greckiej Krety.

Według Piotrowskiego, do tej pory izraelskie siły przechwyciły już 45 łodzi wchodzących w skład konwoju.