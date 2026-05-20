Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych przeprowadziły 20 maja udany testowy start nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III w ramach misji GT-256. Celem testu było potwierdzenie niezawodności i gotowości amerykańskiego systemu odstraszania nuklearnego. Test przypada w momencie prowadzenia przez Rosję szeroko zakrojonych ćwiczeń jądrowych.

Test pocisku Minuteman III w bazie Vandenberg

Jak poinformowało dowództwo Air Force Global Strike Command, testowy start pocisku Minuteman III odbył się 20 maja o godzinie 00:01 czasu lokalnego. Pocisk został wystrzelony z bazy Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Test miał na celu weryfikację sprawności technicznej systemu oraz potwierdzenie gotowości bojowej amerykańskich sił odstraszania nuklearnego.

Dowództwo podkreśliło, że test był zaplanowany z dużym wyprzedzeniem i nie jest odpowiedzią na żadne bieżące wydarzenia międzynarodowe. Takie testy są przeprowadzane regularnie, aby zapewnić bezpieczeństwo, skuteczność i niezawodność amerykańskiego arsenału nuklearnego.

Nasza zdolność do przeprowadzania tych rygorystycznych, realistycznych testów ma fundamentalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa narodowego - powiedział generał SL Davis, dowódca Air Force Global Strike Command.

Minuteman III to amerykański międzykontynentalny pocisk balistyczny (ICBM), będący podstawowym elementem lądowej części amerykańskiego systemu odstraszania nuklearnego. Został wprowadzony do służby w 1970 roku i od tego czasu jest regularnie modernizowany. Pocisk może przenosić jedną lub kilka głowic nuklearnych (w konfiguracji MIRV - Multiple Independently targetable Reentry Vehicle).

Minuteman III posiada zasięg około 13 000 km i stanowi trzon amerykańskiego lądowego arsenału nuklearnego i jest jednym z trzech filarów tzw. triady nuklearnej (obok okrętów podwodnych z rakietami balistycznymi i bombowców strategicznych). Regularne testy pocisków mają na celu potwierdzenie ich niezawodności i gotowości bojowej.

Chociaż system Minuteman III jest stale modernizowany, trwają prace nad jego następcą - programem Sentinel (GBSD).