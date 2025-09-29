Konflikt w Strefie Gazy był głównym tematem poniedziałkowego spotkania premiera Izraela Benjamina Netanjahu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Doszło również do rozmowy telefonicznej Netanjahu z premierem Kataru, w której premier Izraela wyraził ubolewanie z powodu ataku w Dosze oraz zapewnił, że takie incydenty już się nie powtórzą. Trump natomiast podziękował premierowi Izraela za to, że zgodził się na jego plan pokojowy dotyczący Strefy Gazy. Ten jednak w ciągu 72 godzin musi zaakceptować Hamas.
Chcę podziękować premierowi Netanjahu za zgodę na ten plan i za zaufanie, że jeśli będziemy współpracować, możemy położyć kres śmierci i zniszczeniom, których byliśmy świadkami przez tyle lat, dekad, a nawet stuleci, i rozpocząć nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu dla całego regionu - powiedział Donald Trump, odnosząc się do zaproponowanego przez siebie planu obejmującego 21 punktów prowadzących do zakończenia konfliktu.
Zasugerował, że porozumienie na rzecz zakończenia wojny jest blisko, choć wciąż zaakceptować je musi Hamas w ciągu 72 godzin.
To wielki dzień, jeden z wielkich dni dla cywilizacji. Rzeczy, które działy się od setek i tysięcy lat, będą... Przynajmniej jesteśmy bardzo blisko - powiedział Trump, dodając, że stanie na czele międzynarodowego ciała nadzorującego Strefę Gazy.
Aby zapewnić powodzenie tego przedsięwzięcia (utrzymania zawieszenia broni w Gazie - przyp. red.), mój plan zakłada utworzenie nowego międzynarodowego organu nadzoru, Rady Pokoju. Nazywamy ją Radą Pokoju, piękna nazwa, Rada Pokoju, która będzie kierowana - nie na moją prośbę - przez osobę (...) znaną jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump - powiedział Trump.
Trump zaznaczył, że prosili go o to przywódcy państw arabskich oraz Izraela. Dodał też, że w skład Rady (Board of Peace) wejdą inne wybitne postacie, w tym były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.
„Przywódcy zaakceptowali propozycję prezydenta dotyczącą utworzenia trójstronnego mechanizmu, mającego na celu wzmocnienie koordynacji, usprawnienie komunikacji, rozwiązywanie wzajemnych sporów i wzmocnienie wspólnych wysiłków na rzecz zapobiegania zagrożeniom (...) Jako pierwszy krok, premier Netanjahu wyraził głębokie ubolewanie z powodu nieumyślnego zabicia katarskiego żołnierza w ataku rakietowym Izraela na cele Hamasu w Katarze” - napisał w komunikacie Biały Dom.