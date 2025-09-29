Konflikt w Strefie Gazy był głównym tematem poniedziałkowego spotkania premiera Izraela Benjamina Netanjahu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Doszło również do rozmowy telefonicznej Netanjahu z premierem Kataru, w której premier Izraela wyraził ubolewanie z powodu ataku w Dosze oraz zapewnił, że takie incydenty już się nie powtórzą. Trump natomiast podziękował premierowi Izraela za to, że zgodził się na jego plan pokojowy dotyczący Strefy Gazy. Ten jednak w ciągu 72 godzin musi zaakceptować Hamas.

/ X/The White House /

Trump na czele międzynarodowego ciała nadzorującego Strefę Gazy

Chcę podziękować premierowi Netanjahu za zgodę na ten plan i za zaufanie, że jeśli będziemy współpracować, możemy położyć kres śmierci i zniszczeniom, których byliśmy świadkami przez tyle lat, dekad, a nawet stuleci, i rozpocząć nowy rozdział bezpieczeństwa, pokoju i dobrobytu dla całego regionu - powiedział Donald Trump, odnosząc się do zaproponowanego przez siebie planu obejmującego 21 punktów prowadzących do zakończenia konfliktu .

Zasugerował, że porozumienie na rzecz zakończenia wojny jest blisko, choć wciąż zaakceptować je musi Hamas w ciągu 72 godzin.

To wielki dzień, jeden z wielkich dni dla cywilizacji. Rzeczy, które działy się od setek i tysięcy lat, będą... Przynajmniej jesteśmy bardzo blisko - powiedział Trump, dodając, że stanie na czele międzynarodowego ciała nadzorującego Strefę Gazy.

Trump o Radzie Pokoju: Piękna nazwa

Aby zapewnić powodzenie tego przedsięwzięcia (utrzymania zawieszenia broni w Gazie - przyp. red.), mój plan zakłada utworzenie nowego międzynarodowego organu nadzoru, Rady Pokoju. Nazywamy ją Radą Pokoju, piękna nazwa, Rada Pokoju, która będzie kierowana - nie na moją prośbę - przez osobę (...) znaną jako prezydent Stanów Zjednoczonych Donald J. Trump - powiedział Trump.

Trump zaznaczył, że prosili go o to przywódcy państw arabskich oraz Izraela. Dodał też, że w skład Rady (Board of Peace) wejdą inne wybitne postacie, w tym były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair.

Biały Dom: Netanjahu zapewnił Katar, że nie przeprowadzi więcej ataków na jego terytorium

„Przywódcy zaakceptowali propozycję prezydenta dotyczącą utworzenia trójstronnego mechanizmu, mającego na celu wzmocnienie koordynacji, usprawnienie komunikacji, rozwiązywanie wzajemnych sporów i wzmocnienie wspólnych wysiłków na rzecz zapobiegania zagrożeniom (...) Jako pierwszy krok, premier Netanjahu wyraził głębokie ubolewanie z powodu nieumyślnego zabicia katarskiego żołnierza w ataku rakietowym Izraela na cele Hamasu w Katarze” - napisał w komunikacie Biały Dom.