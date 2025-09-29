Na październik planowane jest spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego ws. konfliktu dot. nominacji ambasadorskich. Taką informacją podzielił się w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezydencki minister Wojciech Kolarski. "Sprawa ambasadorów musi zostać rozwiązana" – powiedział. Grzegorz Sroczyński zapytał także o nową strategię bezpieczeństwa Polski. Tę, którą niedawno rząd wysłał do podpisania prezydentowi, gość RMF FM określił jako "napisaną na kolanie" i "pisaną jakby jeszcze przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę".

Prezydent spotka się z szefem MSZ ws. ambasadorów? Minister uchyla rąbka tajemnicy Marcin Suchmiel / RMF FM

Jaki jest obecnie stan gry między Sikorskim a Nawrockim?

Gospodarz Popołudniowej rozmowy w RMF FM pytał swojego gościa o obecne stosunki między prezydentem Karolem Nawrockim a ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.

Wojciech Kolarski zapewnił, że pomiędzy urzędnikami nie było żadnego konfliktu dot. samolotów i podróży do USA.

Wskazał jednak, że od marca 2024 r. jest konflikt na linii MSZ - gabinet prezydenta w sprawie odwołania 55 ambasadorów.

To była walka, żeby ograniczyć prerogatywy prezydenta - powiedział rozmówca Grzegorza Sroczyńskiego.

Wojciech Kolarski poinformował, że na październik planowane jest spotkanie prezydenta Nawrockiego i ministra Sikorskiego w sprawie ambasadorów.

Upór MSZ-u, mało eleganckie traktowanie urzędu prezydenckiego i prezydenta osobiście przez Radosława Sikorskiego prowadzi do tego, że dzisiaj mamy kilkadziesiąt nieobsadzonych placówek - zaznaczył, dodając, że "sprawa ambasadorów musi zostać rozwiązana".

Więcej informacji na ten temat ma przekazać szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta minister Marcin Przydacz.

Prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ Radosław Sikorski podczas debaty generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. 23.09.2025 r. / Leszek Szymański / PAP

„Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego pisana na kolanie”

Komunikat z Biura Bezpieczeństwa Narodowego jest jednoznaczny: potrzebna jest nowa strategia bezpieczeństwa narodowego - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski pytany, czy prezydent podpisze najnowszą wersję strategii bezpieczeństwa narodowego (najważniejszy dokument dot. bezpieczeństwa państwa) opracowaną przez rząd.

Ta strategia jest napisana na kolanie (...). Jeżeli 60 stron liczą wskazania do przygotowania strategii, a dużo mniejszą objętość ma sama strategia, to znaczy, że coś jest nie tak - powiedział prezydencki minister.

Szef BBN-u Sławomir Cenckiewicz wskazał, że nowa wersja strategii "nie doszacowuje ryzyka związanego z pełnoskalową agresją ze strony Rosji".

Ona jest jakby pisana (...) przed pełnoskalową inwazją na Ukrainę - powiedział Kolarski. To jest nowa strategia, ale bazująca na nieaktualnych przekonaniach i intuicjach - dodał.

Nawrocki pomoże Hołowni?

Prezydent na pewno jest za tym, żeby Polacy osiągali wysokie stanowiska w instytucjach międzynarodowych - powiedział w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Wojciech Kolarski, komentując ewentualne poparcie prezydenta Karola Nawrockiego dla starań Szymona Hołowni o stanowisko Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców.

Kolarski wskazał, że lider Polski 2050 "odegrał złą rolę, będąc elementem odsunięcia Zjednoczonej Prawicy od władzy". Przyznał jednak, że zachował się propaństwowo i politycznie dojrzale, zajmując twarde stanowisko ws. zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta.

Sekretarz Stanu w KPRP powiedział, że to "MSZ prowadzi kampanię na rzecz osiągnięcia przez polskich kandydatów stanowisk." Ten sygnał trafił do pałacu. Prezydent jest za tym, że polscy kandydaci, na czele z marszałkiem Hołownią, mieli poparcie państwa polskiego, czyli również urzędu prezydenckiego - zaznaczył.

Kolarski zaprzeczył, żeby istniała umowa, w myśl której marszałek Szymon Hołownia miał przepchnąć prezydencką ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym do dalszych prac w komisji infrastruktury, uzyskując w zamian poparcie swoich starań o stanowisko w ONZ.