Ukraińska armia zaatakowała fabrykę Elektrodetal w mieście Karaczew w Rosji. Natarcie "zostało przeprowadzone nad ranem 29 września przy użyciu pocisków Neptun z odległości 240 km" – poinformował ukraiński sztab generalny.
Do ataku na fabrykę Elektrodetal w rosyjskim mieście Karaczew w obwodzie briańskim doszło w poniedziałek. W wyniku ostrzału doszło do dużego pożaru na terenie zakładu, co może wskazywać na wystąpienie istotnych zniszczeń wyposażenia fabryki.
Elektrodetal jest częścią rosyjskiego koncernu zajmującego się produkcją sprzętu radioelektronicznego, w tym systemów walki radioelektronicznej dla rosyjskiej armii, używanych przede wszystkim do zwalczania bezzałogowców. Produkuje także komponenty używane do produkcji pocisków manewrujących i balistycznych oraz dronów.
Wykorzystane zostały cztery pociski zestawu R-360 Neptun, a uderzenie przeprowadzono z odległości 240 km.