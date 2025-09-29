Ukraińska armia zaatakowała fabrykę Elektrodetal w mieście Karaczew w Rosji. Natarcie "zostało przeprowadzone nad ranem 29 września przy użyciu pocisków Neptun z odległości 240 km" – poinformował ukraiński sztab generalny.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku na fabrykę Elektrodetal w rosyjskim mieście Karaczew w obwodzie briańskim doszło w poniedziałek. W wyniku ostrzału doszło do dużego pożaru na terenie zakładu, co może wskazywać na wystąpienie istotnych zniszczeń wyposażenia fabryki.

Fabryka Elektrodetal kluczowa dla rosyjskiej armii

Elektrodetal jest częścią rosyjskiego koncernu zajmującego się produkcją sprzętu radioelektronicznego, w tym systemów walki radioelektronicznej dla rosyjskiej armii, używanych przede wszystkim do zwalczania bezzałogowców. Produkuje także komponenty używane do produkcji pocisków manewrujących i balistycznych oraz dronów.

Wykorzystane zostały cztery pociski zestawu R-360 Neptun, a uderzenie przeprowadzono z odległości 240 km.