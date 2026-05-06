Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił czasowe zawieszenie rozpoczętej zaledwie dzień wcześniej operacji "Projekt Wolność", mającej zapewnić bezpieczeństwo żeglugi przez strategiczną cieśninę Ormuz. Decyzja zapadła w związku z postępami w negocjacjach z Iranem oraz na prośbę kilku państw, w tym Pakistanu.

Cieśnina Ormuz, przez którą przed atakiem Izraela i USA a Iran przepływała znacząca część światowego eksportu ropy naftowej, od tygodni pozostaje zablokowana. Po serii ataków na okręty i statki handlowe, a także na porty w Fudżajrze i Omanie, Waszyngton zdecydował się na uruchomienie "Projektu Wolność" . Celem operacji było zapewnienie bezpiecznego korytarza żeglugowego dla statków, które utknęły w regionie w wyniku irańskiej blokady.

Według szacunków Pentagonu w Zatoce Perskiej znajduje się obecnie ponad 1,5 tysiąca statków handlowych, na których przebywa łącznie około 22,5 tysiąca osób. Warunki na pokładach pogarszają się z każdym dniem, a sytuacja humanitarna budzi coraz większe obawy.

Krótkotrwała operacja i szybkie zawieszenie

Mimo szumnych zapowiedzi, "Projekt Wolność" trwał zaledwie niecałe dwie doby. W tym czasie z amerykańskiej pomocy skorzystały jedynie dwa statki, oba pod banderą USA. Sekretarz stanu Marco Rubio podkreślał podczas konferencji prasowej, że operacja ma charakter wyłącznie obronny i jest odpowiedzią na wcześniejsze działania militarne w regionie. Zapewniał, że chęć skorzystania z korytarza wyraziło wiele kolejnych jednostek, jednak jak dotąd nie zostało to potwierdzone w praktyce.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiadał, że operacja jest tymczasowa, a w przyszłości odpowiedzialność za bezpieczeństwo cieśniny zostanie przekazana społeczności międzynarodowej. Według jego słów, zainteresowanie udziałem w zabezpieczeniu szlaku wyraziły już inne państwa.

Decyzja Trumpa - nadzieja na dyplomatyczne rozwiązanie

Prezydent Donald Trump, ogłaszając zawieszenie operacji, podkreślił, że decyzja została podjęta na prośbę Pakistanu i innych krajów, a także w związku z "ogromnym sukcesem militarnym" oraz postępami w rozmowach z Iranem. Blokada cieśniny Ormuz pozostaje jednak w mocy, a zawieszenie "Projektu Wolność" ma dać czas na finalizację i podpisanie porozumienia z Teheranem.

Trump nie podał szczegółów dotyczących prowadzonych negocjacji ani nie wyjaśnił, jak długo potrwa zawieszenie operacji.

Reakcje i obawy branży żeglugowej

Szef koncernu Chevron Mike Wirth wyraził w rozmowie z agencją Bloomberg poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa żeglugi przez Ormuz, mimo amerykańskiej inicjatywy. Przedstawiciele branży podkreślają, że sytuacja jest wyjątkowo niepewna, a każdy dzień zwłoki pogarsza warunki na statkach i zwiększa ryzyko kryzysu humanitarnego.