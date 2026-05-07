Kontenerowiec został trafiony irańskim pociskiem, gdy próbował przepłynąć nocą przez Ormuz (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Kapitanem kontenerowca CMA CGM San Antonio, zaatakowanego 5 maja w Cieśninie Ormuz, jest Polak - potwierdził wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.

W wyniku ataku jednostka została uszkodzona, a ośmiu członków załogi zostało rannych - poszkodowani zostali ewakuowani.

Francuski armator CMA CGM przekazał w środę, że jego kontenerowiec San Antonio został zaatakowany podczas przechodzenia przez cieśninę Ormuz. Jednostka została uszkodzona, a część załogi ranna. Firma dodała, że poszkodowanych ewakuowano. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) przekazała później, że rannych zostało ośmiu członków załogi San Antonio.

"We współpracy z MSZ śledzimy tę sprawę"

W czwartek wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka potwierdził w Radiu Gdańsk, że kapitanem jednostki jest Polak. Wcześniej jedna z członkiń pomorskiego samorządu informowała, że kapitanem jest jej mąż.

Według informacji, które posiadamy, kapitan jednostki rzeczywiście jest Polakiem. Na szczęście wszystko jest z nim w porządku. Natomiast sytuacja na statku jest dosyć trudna - przekazał Arkadiusz Marchewka.

We współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych śledzimy tę sprawę. Jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście pan kapitan i wszyscy potrzebujący otrzymają pomoc - zaznaczył.



Kontenerowiec płynął ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Indii. Jednostka należy do francuskiego armatora CMA CGM i pływa pod maltańską banderą.



Z informacji agencji Reutera wynika, że kontenerowiec został trafiony irańskim pociskiem, gdy próbował przepłynąć nocą przez Ormuz.

Blokada cieśniny Ormuz

Jak podała IMO, był to 32. atak na statek handlowy na tym akwenie od wybuchu wojny USA i Izraela z Iranem 28 lutego. Od tego czasu Iran niemal całkowicie blokuje transport przez cieśninę Ormuz. Według amerykańskiej dyplomacji w irańskich atakach zginęło na statki handlowe zginęło w sumie 10 marynarzy.



Chociaż od 8 kwietnia obowiązuje rozejm, cieśnina jest cały czas zablokowana, a kwestia Ormuzu stała się jednym z kluczowych punktów konfliktu. Stany Zjednoczone prowadzą też własną blokadę irańskich portów.