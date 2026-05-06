Lotniskowiec Charles de Gaulle będący flagowym okrętem francuskiej marynarki wojennej przemieszcza się przez Kanał Sueski i zmierza w kierunku Morza Czerwonego - poinformował resort obrony Francji. Kontekstem tego rozmieszczenia okrętu jest proponowana misja wielonarodowa w cieśninie Ormuz.

Lotniskowiec Charles de Gaulle / SEBASTIEN NOGIER / PAP/EPA

Ministerstwo obrony poinformowało, że lotniskowiec zmierza do południowej części Morza Czerwonego. Resort podał, że decyzja o wysłaniu okrętu ma na celu "zmniejszenie terminu wdrożenia" proponowanej misji wielonarodowej "gdy tylko okoliczności na to pozwolą".

Na pokładzie lotniskowca, któremu towarzyszy kilka fregat, znajduje się około 20 samolotów Rafale.

Komentarz doradcy Macrona

Doradca prezydenta Francji Emmanuela Macrona powiedział w środę dziennikarzom, że przemieszczanie się lotniskowca umożliwi zasygnalizowanie, że kraje popierające misję nie tylko są gotowe do zapewnienia bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz, ale też są w stanie to uczynić.

Przypomnijmy: Francja i Wielka Brytania popierają ideę wielonarodowej misji w cieśninie Ormuz na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi po zakończeniu walk w konflikcie między USA i Iranem. W konferencji dotyczącej tej inicjatywy w Paryżu wzięło udział ponad 40 krajów.

Charles de Gaulle wypłynął pod koniec stycznia z Tulonu zmierzając do północnej części Atlantyku. 3 marca, już po rozpoczęciu konfliktu na Bliskim Wschodzie, został przekierowany na Morze Śródziemne. Jego misją była ochrona interesów Francji i jej krajów sojuszniczych dotkniętych przez ataki odwetowe, które Iran prowadził na Bliskim Wschodzie w reakcji na ataki USA i Izraela.