Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło kolejny przypadek znieważenia uczuć religijnych przez żołnierza Sił Obronnych Izraela w Libanie. Resort podkreślił, że "pogarda, z jaką potraktowano figurę Matki Boskiej, obraża wrażliwość chrześcijan" i przypomniał o konieczności poszanowania wolności religijnej na świecie.
- Izraelska armia zapowiedziała ukaranie żołnierza i podkreśliła, że takie zachowanie jest nieakceptowalne.
- To kolejny podobny incydent w tej samej miejscowości.
Choć izraelskie media ustaliły, że zdjęcie izraelskiego media wkładającego papierosa do ust figury Matki Boskiej w miejscowości Debel na południu Libanu zostało zrobione kilka tygodni temu, w mediach społecznościowych opublikowano je dopiero teraz.