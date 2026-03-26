Minister obrony Izraela Israel Katz​ poinformował, że w środę wieczorem "został wysadzony w powietrze i wyeliminowany" Alireza Tangsiri, dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Informację potwierdził również premier Izraela Benjamin Netanjahu.

Alireza Tangsiri nie żyje - informują władze Izraela / ALAA BADARNEH / PAP

Minister obrony Izraela Israel Katz przekazał, że nie żyje Alireza Tangsiri, dowódca marynarki IRGC.

W ataku zginęli również inni wysocy rangą oficerowie; premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kontynuację uderzeń na cele irańskie.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Nie żyje Alireza Tangsiri

Minister obrony Izraela stwierdził, że Alireza Tangsiri "ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za akt terrorystyczny polegający na zbombardowaniu i zablokowaniu cieśniny Ormuz" i został "wysadzony w powietrze i wyeliminowany".

Zginęło również wielu innych "wysokich rangą oficerów dowództwa marynarki wojennej".

Premier Izraela Benjamin Netanjahu dodał, że "ataki na cele irańskiego reżimu terrorystycznego będą kontynuowane". Wczoraj wieczorem wyeliminowaliśmy dowódcę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ten człowiek miał mnóstwo krwi na rękach; to on również doprowadził do zamknięcia cieśniny Ormuz - stwierdził Netanjahu.