Minister obrony Izraela Israel Katz​ poinformował, że w środę wieczorem "został wysadzony w powietrze i wyeliminowany" Alireza Tangsiri, dowódca marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC). Informację potwierdził również premier Izraela Benjamin Netanjahu.

  • Minister obrony Izraela Israel Katz przekazał, że nie żyje Alireza Tangsiri, dowódca marynarki IRGC.
  • W ataku zginęli również inni wysocy rangą oficerowie; premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział kontynuację uderzeń na cele irańskie.
Nie żyje Alireza Tangsiri

Minister obrony Izraela stwierdził, że Alireza Tangsiri "ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za akt terrorystyczny polegający na zbombardowaniu i zablokowaniu cieśniny Ormuz" i został "wysadzony w powietrze i wyeliminowany".

Zginęło również wielu innych "wysokich rangą oficerów dowództwa marynarki wojennej".

Premier Izraela Benjamin Netanjahu dodał, że "ataki na cele irańskiego reżimu terrorystycznego będą kontynuowane". Wczoraj wieczorem wyeliminowaliśmy dowódcę marynarki wojennej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Ten człowiek miał mnóstwo krwi na rękach; to on również doprowadził do zamknięcia cieśniny Ormuz - stwierdził Netanjahu.

Iran na razie nie skomentował sprawy. 

Kolejny poważny cios dla Iranu

Ali Hashem z kanału Al Jazeera, relacjonując wydarzenia z Teheranu, powiedział, że Tangsiri był "znanym dowódcą", który odegrał kluczową rolę w kształtowaniu doktryny morskiej kraju, stanowiącej podstawę jego strategii w cieśninie Ormuz.

Od lat dowodził marynarką wojenną Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) i wiadomo, że dużo pracował nad rozwojem jej potencjału i aspektów technicznych - powiedział Hashem. Był również odpowiedzialny za rozwój dronów do wojskowego użytku morskiego.

Hashem dodał, że w ostatnich tygodniach Tangsiri przebywał w irańskim mieście portowym Bandar-Abbas, gdzie bezpośrednio nadzorował działania Iranu mające na celu przejęcie kontroli nad cieśniną Ormuz poprzez blokowanie niektórych statków.

Na kontach Tangsiri w mediach społecznościowych publikowane są aktualizacje dotyczące statków, które otrzymały zezwolenie na przepływanie przez cieśninę Ormuz.

Był jednym z dowódców, którzy przetrwali dwie fale zamachów, tę w 2025 i tę w 2026 roku - powiedział Hashem. Ale ostatecznie zginął w Bandar Abbas. Przynajmniej tak wynika z izraelskich doniesień.

Dziennikarz Al-Dżaziry Tohid Asadi, również przebywający w Teheranie, powiedział, że nie ma jeszcze oficjalnego irańskiego potwierdzenia zabójstwa Tangsiriego.

Jeśli to prawda, będzie to kolejny poważny cios dla kraju, w którym zginęło już wielu dowódców wojskowych - stwierdził. W izraelskich atakach zginęli również przywódca paramilitarnych sił Basidż, generał brygady Gholamreza Soleimani i minister wywiadu Esmail Khatib.

W ostatnich dniach siły izraelskie przeprowadziły kilka ataków wymierzonych w irańskie jednostki morskie.

Tragiczny bilans konfliktu na Bliskim Wschodzie

Od początku wojny z Iranem 28 lutego Izrael ogłosił zgładzenie kilku wysoko postawionych irańskich urzędników, w tym Najwyższego Przywódcy ajatollaha Alego Chameneiego i szefa służb bezpieczeństwa Alego Laridżaniego.

W ciągu prawie miesiąca zginęło co najmniej 1937 osób, w tym 452 kobiety i dzieci - powiedział wiceminister zdrowia Iranu Ali Dżafarian w wywiadzie dla telewizji Al-Dżazira. Dodał, że blisko 25 tys. osób zostało rannych, w tym 4 tys. kobiet i 1621 dzieci.

Donald Trump: Kraje NATO nie zrobiły absolutnie nic

Prezydent USA Donald Trump zamieścił w mediach społecznościowych kolejny wpis, w którym skrytykował kraje NATO i stwierdził, że USA nie potrzebują pomocy w wojnie z Iranem.

"Kraje NATO nie zrobiły absolutnie nic, aby pomóc szalonemu narodowi, Iranowi, który został teraz zdziesiątkowany przez wojsko. USA niczego nie potrzebują od NATO, ale nigdy nie zapomnijcie o tym bardzo ważnym momencie!" - skomentował.

