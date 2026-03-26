Już 6 kwietnia 2026 roku na Kalatówkach odbędzie się jubileuszowa, XXV edycja kultowych zawodów na starym sprzęcie narciarskim "Wielkanocne Jajo".

To wyjątkowe wydarzenie od lat przyciąga miłośników gór, narciarstwa i dobrej zabawy w klimacie dawnych lat.

"Wielkanocne Jajo" to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim spotkanie z tradycją. Uczestnicy startują na zabytkowym sprzęcie narciarskim, często w stylizowanych, retro strojach, a oprócz czasu przejazdu liczy się również styl, pomysłowość i dystans do siebie. To właśnie ta niepowtarzalna atmosfera sprawia, że wydarzenie ma wierne grono uczestników i kibiców.

Program wydarzenia:

10:00 - 11:30 - zapisy zawodników- Biuro Zawodów w Hotelu Górskim Kalatówki

11:35-12:00 Prezentacja Zawodników

11:30 - rozpoczęcie zawodów

ok. 14:30 - zakończenie i ogłoszenie wyników

Zawody rozgrywane są w formule slalomu oraz przejazdów w stylu retro, a organizatorzy zapowiadają również elementy humorystyczne i konkurencje dodatkowe - wszystko w duchu dobrej zabawy i narciarskiej tradycji.

Zapisy:

Zapisy prowadzone będą w dniu wydarzenia, na miejscu - na Kalatówkach, w godzinach 10:00-11:30. Udział w zawodach mogą wziąć zarówno doświadczeni narciarze, jak i amatorzy - liczy się przede wszystkim chęć wspólnej zabawy i nawiązanie do dawnych czasów narciarstwa (wpisowe: 75 zł/osoba).

Wymagania dla uczestników:

Warunkiem udziału w zawodach jest start na starym, tradycyjnym sprzęcie narciarskim. Mile widziane są:

drewniane narty ,

, klasyczne wiązania (np. kandaharowe),

(np. kandaharowe), retro buty narciarskie ,

, oraz stroje nawiązujące do dawnych epok narciarstwa.

Im bardziej autentycznie i pomysłowo - tym lepiej! W "Wielkanocnym Jaju" liczy się nie tylko przejazd, ale również styl i klimat.

Ważna informacja organizacyjna

Realizacja wydarzenia uzależniona jest od warunków przyrodniczych oraz pogodowych ze szczególnym poszanowaniem zasad ochrony Tatrzańskiego Parku Narodowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły wydarzenia lub jego odwołania.