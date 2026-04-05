W ostatnich tygodniach Ukraina zintensyfikowała ataki na rosyjską infrastrukturę eksportową ropy naftowej, uderzając m.in. w bałtyckie porty w Ust-Łudze i Primorsku. Nasilenie ukraińskich ataków na przemysł naftowy Rosji jest pokłosiem złagodzenia sankcji na rosyjską ropę przez Stany Zjednoczone po tym, jak USA i Izrael zaatakowały 28 lutego Iran.

Rosja natomiast uderza przede wszystkim w obiekty cywilne - bloki, szpitale - a nawet, jak w marcu we Lwowie , kościół wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wczoraj rosyjski dron uderzył w wieżowiec w Sumach , zabijając trzy osoby, oraz w targowisko w Nikopolu , zabijając 5 osób i raniąc co najmniej 19.