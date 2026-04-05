​"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym w Iranie" - oświadczył prezydent USA Donald Trump w niedzielnym wpisie na platformie Truth Social. Amerykański przywódca - nie przebierając w słowach - po raz kolejny wezwał Iran do otwarcia cieśniny Ormuz i zagroził oponentom, że "będą żyli w piekle".

Prezydent USA Donald Trump / ALEX BRANDON/AFP / East News

Wcześniej prezydent USA dał Iranowi 48 godzin na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny; termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 2 czasu polskiego.

Armia Iranu ostrzegła, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło.

Prezydent USA nie przebierał w słowach

Donald Trump ponownie zabrał głos ws. cieśniny Ormuz. Wcześniej - w sobotę - zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie tego strategicznego szlaku morskiego. Termin ten upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).

"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym w Iranie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę p... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - napisał Trump w niedzielę na platformie Truth Social.

Niedzielny wpis prezydenta USA / Donald J. Trump, @realDonaldTrump / Truth Social / Zrzut ekranu

Sprzeczne sygnały od Trumpa

Od początku konfliktu Donald Trump "wysyłał sprzeczne sygnały", przechodząc od sugestii postępu dyplomatycznego do gróźb pod adresem Teheranu - zwróciła uwagę agencja Reutera.

Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu - podkreślił "Wall Street Journal".

Armia Iranu ostrzegła przed "piekłem"

Dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło z kolei, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło - przekazała w sobotę wieczorem agencja Reutera. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".