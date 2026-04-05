"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym w Iranie" - oświadczył prezydent USA Donald Trump w niedzielnym wpisie na platformie Truth Social. Amerykański przywódca - nie przebierając w słowach - po raz kolejny wezwał Iran do otwarcia cieśniny Ormuz i zagroził oponentom, że "będą żyli w piekle".
- Trump w niedzielę ponownie wezwał do otwarcia cieśniny Ormuz.
- Wcześniej prezydent USA dał Iranowi 48 godzin na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny; termin upływa w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 2 czasu polskiego.
- Armia Iranu ostrzegła, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło.
Donald Trump ponownie zabrał głos ws. cieśniny Ormuz. Wcześniej - w sobotę - zapowiedział, że Iran ma jeszcze 48 godzin na zawarcie porozumienia albo otwarcie tego strategicznego szlaku morskiego. Termin ten upływa w nocy z poniedziałku na wtorek (o godz. 2 czasu polskiego).
"Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym w Iranie. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę p... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - napisał Trump w niedzielę na platformie Truth Social.
Od początku konfliktu Donald Trump "wysyłał sprzeczne sygnały", przechodząc od sugestii postępu dyplomatycznego do gróźb pod adresem Teheranu - zwróciła uwagę agencja Reutera.
Trump groził już wcześniej eskalacją ataków na Iran, jeśli ten nie otworzy ponownie Ormuzu, ale wycofywał się, przekonując, że Teheran jest otwarty na dyplomatyczne rozwiązanie konfliktu - podkreślił "Wall Street Journal".
Dowództwo irańskich sił zbrojnych ostrzegło z kolei, że dalsza eskalacja wojny przez USA i Izrael zamieni cały region w piekło - przekazała w sobotę wieczorem agencja Reutera. Rzecznik centralnego dowództwa armii oświadczył, że "iluzja pokonania Islamskiej Republiki Iranu zamieniła się w bagno, w którym się pogrążycie".
Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego br. W piątek siły irańskie zestrzeliły amerykański myśliwiec F-15. Tego dnia Amerykanie, oprócz myśliwca F-15, stracili także szturmowiec A-10 Thunderbolt II (Warthog).