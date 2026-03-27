Kanadyjski rząd analizuje możliwość wysłania wsparcia wojskowego i technologicznego w rejon cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku transportu ropy naftowej, który został zablokowany przez Iran. Minister obrony David McGuinty podkreśla jednak, że jakiekolwiek działania Kanady uzależnione są od zawieszenia broni w regionie.

Zdjęcie satelitarne ciśniny Ormuz / Shutterstock

Rząd Kanady poważnie rozważa udział w międzynarodowych wysiłkach mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa żeglugi przez cieśninę Ormuz. To strategiczne miejsce na mapie światowego handlu zostało zablokowane przez Iran po serii ataków amerykańskich i izraelskich, które rozpoczęły się w lutym bieżącego roku. Przez cieśninę Ormuz przepływa około 20 procent światowych dostaw ropy naftowej, co czyni ją jednym z najważniejszych punktów dla globalnej gospodarki.

Minister obrony David McGuinty w rozmowie z kanadyjskimi mediami podkreślił, że Kanada rozważa różne formy wsparcia - od wysłania okrętów wojennych, przez pomoc w rozminowywaniu, po działania wywiadowcze i w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dzielimy się wiedzą z naszymi odpowiednikami, aby wybrać najlepsze rozwiązanie - zaznaczył McGuinty.

Warunek: zawieszenie broni

Kluczowym warunkiem, od którego Kanada uzależnia swoje zaangażowanie, jest zawieszenie broni w regionie. Minister McGuinty podkreślił, że jakiekolwiek działania ze strony rządu federalnego będą możliwe dopiero po wstrzymaniu wymiany ognia. To rozważania bazujące na założeniu, że będzie zawieszenie broni - powiedział.

W rozmowach na temat dalszych kroków uczestniczą również minister spraw zagranicznych Anita Anand oraz szefowa sztabu obrony generał Jennie Carignan. Decyzje podejmowane są w ścisłej współpracy z partnerami międzynarodowymi.

Międzynarodowa presja na Iran

Tydzień temu premierzy Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Holandii i Japonii wydali wspólne oświadczenie, w którym potępili Iran za ataki na statki handlowe i infrastrukturę cywilną, w tym instalacje gazowe i naftowe. W dokumencie podkreślono, że działania Iranu prowadzą w istocie do zamknięcia cieśniny Ormuz, co stanowi poważne zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Szefowie rządów zwrócili uwagę, że swoboda żeglugi jest podstawową zasadą prawa międzynarodowego, a zakłócenia w dostawach energii mogą mieć globalne konsekwencje. Wyrazili także gotowość do wsparcia wszelkich wysiłków na rzecz zapewnienia bezpiecznej żeglugi przez cieśninę.