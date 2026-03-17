Szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął w izraelskim ataku - poinformował Israel Kac, minister obrony Izraela. Jeśli śmierć Laridżaniego zostanie potwierdzona, będzie on najwyższym rangą urzędnikiem, który zginął w Iranie, odkąd 28 lutego w atakach Izraela i USA zginął najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju, ajatollah Ali Chamenei. Ali Laridżani był głównym negocjatorem irańskim w rozmowach dotyczących programu nuklearnego. Wykładał filozofię na Uniwersytecie Teherańskim. Krótko po ogłoszeniu przez Izrael śmierci Laridżaniego na jego profilu w serwisie X opublikowana została odręczna notatka, napisana rzekomo przez niego.

Zdj. archiwalne: Ali Laridżani podczas konferencji prasowej w Teheranie we wrześniu 2007 roku, kiedy zapowiedział, że Iran nie wstrzyma wzbogacania uranu kluczowego dla produkcji paliwa jądrowego oraz broni jądrowej / Abedin Taherkenareh / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl . Bądź na bieżąco.

Izrael: szef Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu Ali Laridżani zginął

Minister obrony Izraela poinformował, że nie żyje Ali Laridżani, szef Rady Bezpieczeństwa Iranu. Miał zginąć w izraelskim ataku.

Izraelski minister potwierdził również śmierć Golamrezy Solejmaniego, przywódcy paramilitarnej organizacji irańskiej Basidż, będącej częścią Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Jej członkowie uczestniczyli w wojnie iracko-irańskiej. Do ich obowiązków należy - jak podaje Instytut Studiów nad Wojną - obrona cywilna, utrzymywanie kontroli społecznej i działania propagandowe.

"Laridżani i dowódca Basidż zostali wyeliminowani w nocy (z poniedziałku na wtorek - przyp. red.) i dołączyli do przywódcy programu zagłady, (poprzedniego najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu, ajatollaha Alego) Chameneiego, i wszystkich innych wyeliminowanych członków 'osi zła' w głębi piekła" – powiedział Kac, cytowany przez portal Times of Israel.

Iran: Na profilu Laridżaniego na pojawił się nowy wpis - jego odręczna notatka

Krótko po ogłoszeniu przez Izrael śmierci Laridżaniego na jego profilu w serwisie X opublikowana została odręczna notatka, napisana rzekomo przez niego. W notatce mowa jest o irańskich marynarzach poległych w amerykańskim ataku, których pogrzeb ma odbyć się we wtorek.

"Operacja Dekapitacja"