We wtorkowym losowaniu Lotto padła "szóstka". Szczęśliwiec, który rozbił kumulację, wzbogacił się w ten sposób o niemal 18 milionów złotych.

We wtorkowym losowaniu Lotto rozbita została kumulacja

7, 8, 16, 34, 42, 43 - to liczby, które padły w losowaniu Lotto 12 maja. Poprawnie wskazał je gracz, który zagrał przez aplikację mobilną. W ten sposób wygrał 17 964 235,50 zł.

Wiadomo, że szczęśliwiec zagrał metodą na chybił trafił.

W Eurojackpot 12 maja wylosowano liczby: 7, 15, 19, 28, 35 oraz 3 i 11. Padło aż pięć wygranych II stopnia (5+1) - w tym jedna w Polsce. Szczęśliwy okazał się punkt Lotto w Elblągu przy ul. Okulickiego 16. Wygrana o wartości 2 688 138,80 zł jest rekordem w tej kolekturze.

Najwyższe wygrane w Lotto w Polsce

Najwyższa wygrana w historii Lotto w Polsce padła w Skrzyszowie w Małopolsce 16 marca 2017 roku. To 36 726 210,20 zł.

Na drugim miejscu zestawienia są dolnośląskie Ziębice (35 234 116,20 zł). Podium zamyka imponująca wygrana z Gdyni, która padła w 2012 r. - 33 787 496,10 zł.