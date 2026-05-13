Ceny paliw w Polsce spadły w porównaniu z ubiegłym tygodniem. Eksperci e-petrol.pl wskazują, w których województwach tankowanie jest najtańsze. Wiemy też, gdzie jest najdrożej.

Spadające hurtowe ceny ropy i paliw w pierwszej dekadzie maja przełożyły się na niższe ceny przy dystrybutorach - kierowcy płacą mniej niż tydzień temu.

Ile wynosi średnia ogólnopolska cena benzyny i oleju napędowego?

Z opublikowanych w środę informacji portalu e-petrol.pl wynika, że obecnie średnia ogólnopolska cena benzyny "95" spadła o 19 groszy wobec cen sprzed tygodnia i wynosi 6,28 zł/l. Z kolei o 46 groszy potaniał olej napędowy, który wcześniej najbardziej spośród wszystkich paliw drożał. Litr tego paliwa kosztuje średnio 6,81 zł. "Tańszy jest także autogaz, wskutek obniżek cen jego dostaw do stacji. Litr LPG w sprzedaży detalicznej kosztuje 3,72 zł" - podali analitycy portalu.

Ceny paliw. Gdzie najtaniej?

Jak dodali, 95-oktanowa benzyna z ceną 6,22 zł jest najtańsza na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Wielkopolsce, a najdroższa - w Małopolsce; tam litr wyceniany jest średnio na 6,28 zł.

"W województwie pomorskim natomiast najbardziej atrakcyjny cenowo jest diesel - za jego litr płaci się tam 6,79, a najwięcej kosztuje on na Opolszczyźnie oraz Warmii i Mazurach - 6,86 zł. Ostatnie wyróżniają się ponadto najniższymi cenami LPG - kosztuje ono tam średnio 3,63 zł/l. Autogaz oferowany po 3,78 zł/l jest najdroższy na Dolnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu oraz we wspomnianym województwie opolskim" - zauważyli eksperci.

Zwrócili uwagę, że czas obowiązywania rządowej regulacji - pakietu "Ceny Paliwa Niżej" i związanego z nim mechanizmu ustalania cen maksymalnych został przedłużony do końca maja.

W środę minister finansów i Gospodarki Andrzej Domański poinformował, że "do końca maja 'CPN' będzie przedłużony na pewno". Co dalej - zobaczymy - zastrzegł minister.

Ceny Paliwa Niżej

Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo z 23 do 8 proc., a także rozporządzenie obniżające akcyzę obowiązują do 15 maja. Akcyza jest obniżona o 29 gr za litr benzyny i 28 gr za litr oleju napędowego, czyli do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską. Uchwalona pod koniec marca nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym umożliwia czasowe, bo do 30 czerwca, obniżanie stawek akcyzy na paliwa rozporządzeniem.

Zgodnie z przepisami minister energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie ws. maksymalnych cen paliw. W środę litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,28 zł, benzyny 98 - 6,87 zł, a oleju napędowego - 6,84 zł. W czwartek ceny paliw wzrosną - litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,39 zł, benzyny 98 - 6,98 zł, a oleju napędowego - 6,92 zł.

Wojna USA i Izraela przeciwko Iranowi trwa od 28 lutego. W odpowiedzi armia Iranu prowadziła ataki na cele wojskowe i cywilne w regionie, a także zablokowała Ormuz - cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina Ormuz pozostaje praktycznie zablokowana. W ostatnich dniach informowano o wzajemnych atakach obu stron wokół tego akwenu.