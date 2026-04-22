Trzy statki towarowe zostały zaatakowane przez Iran podczas próby przepłynięcia cieśniny Ormuz - informuje BBC, powołując się na dane firmy wywiadowczej Vanguard.

Iran ostrzelał statek w cieśninie Ormuz, fot. UKMTO/X / Shutterstock

Trzy statki zostały zaatakowane przez Iran w cieśninie Ormuz.

Do incydentu doszło krótko po decyzji Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni.

Statek pływający pod banderą Panamy, MSC Francesca, został zaatakowany około 6 mil morskich (ok. 10 km) od wybrzeży Iranu. Według Vanguard załoga ostrzelanego statku została zmuszona przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej do zarzucenia kotwicy. Statek ma uszkodzony kadłub i kajuty.

Drugi zaatakowany przez Iran statek to pływająca pod banderą Panamy Euphoria, należąca do firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Płynęła z cieśniny Ormuz do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej. Statek został zaatakowany 9 mil morskich (ok. 14 km) na zachód od Iranu. Załoga jest bezpieczna; na statku nie odnotowano żadnych uszkodzeń.

Z kolei do pierwszego ataku doszło w środę o 6:00 rano czasu polskiego. Jak podało Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO), do kontenerowca zbliżyła się irańska kanonierka i zaczęła strzelać w kierunku statku, uszkadzając mostek.

"UKMTO otrzymało zgłoszenie o incydencie 15 mil morskich (ok. 27 km) na północny wschód od Omanu. Kapitan kontenerowca poinformował, że do jednostki zbliżyła się jedna łódź bojowa IRGC, bez uprzedniego wezwania przez radio VHF, po czym otworzyła ogień, powodując poważne uszkodzenia mostka. Nie odnotowano pożaru ani skażenia środowiska. Cała załoga jest bezpieczna. Statkom zaleca się zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności" - informuje we wpisie UKMTO.