Trzy statki towarowe zostały zaatakowane przez Iran podczas próby przepłynięcia cieśniny Ormuz - informuje BBC, powołując się na dane firmy wywiadowczej Vanguard.

Statek pływający pod banderą Panamy, MSC Francesca, został zaatakowany około 6 mil morskich (ok. 10 km) od wybrzeży Iranu. Według Vanguard załoga ostrzelanego statku została zmuszona przez Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej do zarzucenia kotwicy. Statek ma uszkodzony kadłub i kajuty. 

Drugi zaatakowany przez Iran statek to pływająca pod banderą Panamy Euphoria, należąca do firmy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Płynęła z cieśniny Ormuz do Dżuddy w Arabii Saudyjskiej. Statek został zaatakowany 9 mil morskich (ok. 14 km) na zachód od Iranu. Załoga jest bezpieczna; na statku nie odnotowano żadnych uszkodzeń.

Z kolei do pierwszego ataku doszło w środę o 6:00 rano czasu polskiego. Jak podało Brytyjskie Centrum Operacji Handlu Morskiego (UKMTO), do kontenerowca zbliżyła się irańska kanonierka i zaczęła strzelać w kierunku statku, uszkadzając mostek.

"UKMTO otrzymało zgłoszenie o incydencie 15 mil morskich (ok. 27 km) na północny wschód od Omanu. Kapitan kontenerowca poinformował, że do jednostki zbliżyła się jedna łódź bojowa IRGC, bez uprzedniego wezwania przez radio VHF, po czym otworzyła ogień, powodując poważne uszkodzenia mostka. Nie odnotowano pożaru ani skażenia środowiska. Cała załoga jest bezpieczna. Statkom zaleca się zgłaszanie wszelkiej podejrzanej aktywności" - informuje we wpisie UKMTO.

Donald Trump przedłużył zawieszenie broni z Iranem

Atak miał miejsce po tym, jak we wtorek Donald Trump przedłużył zawieszenie broni z Iranem. Ogłosił też dalszą blokadę irańskich portów, uniemożliwiając w ten sposób eksport irańskiej ropy naftowej i gazu. 

Iran traktuje blokadę jako "akt wojny" i zapowiada blokowanie żeglugi przez cieśninę Ormuz.

Tymczasem Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) zapowiedział we wtorek, że w razie wznowienia walk uderzy w instalacje naftowe państw Zatoki Perskiej.

Dowódca lotnictwa IRGC Madżid Musawi powiedział w irańskich mediach, że jeżeli sąsiedzi Iranu pozwolą na wykorzystanie swojego terytorium i infrastruktury do ponownego ataku na Iran, "będą musieli pożegnać się z wydobywaniem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie".

Iran oficjalnie nie odpowiedział na decyzję Donalda Trumpa o przedłużeniu zawieszenia broni. Na platformie Truth Social prezydent USA napisał, że porozumienie nastąpi, jeśli "wysadzi połowę kraju".

"Cztery dni temu ludzie przyszli do mnie i powiedzieli: 'Proszę pana, Iran chce natychmiast otworzyć cieśninę'. Ale jeśli to zrobimy, nigdy nie będzie porozumienia z Iranem; chyba że wysadzimy w powietrze resztę ich kraju, w tym ich przywódców!" - dodał prezydent USA.

Iran odrzuca negocjacje prowadzone pod presją lub rozmowy, które zakładają kapitulację - powiedział we wtorek agencji Reutera jeden z irańskich urzędników. Dodał, że Teheran przystąpi do negocjacji z USA, jeżeli Waszyngton porzuci "politykę nacisków i gróźb". Zaznaczył, że strona amerykańska "zamiast rozwiązywać problemy, tworzy nowe trudności".

