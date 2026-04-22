Szefowie MSZ Ligi Państw Arabskich zażądali od władz Iranu wypłaty odszkodowań. Chodzi o szkody spowodowane przez irańskie ataki na kraje arabskie oraz zamknięcie cieśniny Ormuz.
- W wideokonferencji uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych m.in. Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.
Ministrowie spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich uczestniczyli we wtorek w wideokonferencji. W końcowej rezolucji po spotkaniu stwierdzono, że Iran ponosi "pełną odpowiedzialność" za ataki wymierzone w Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Jordanię, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku z tym "jest zobowiązany na mocy prawa międzynarodowego do zapewnienia pełnej rekompensaty za wszystkie wynikające z tego straty i szkody".
Szefowie dyplomacji Ligi Państw Arabskich potępili również zamknięcie cieśniny Ormuz oraz groźby zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, która prowadzi z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej. Jak podkreślili, takie działania "naruszają prawo międzynarodowe i zasadę swobody żeglugi".
Działania Iranu zakłóciły ruch morski, zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu oraz dostawom żywności i leków, a także zaszkodziły światowemu handlowi i gospodarce światowej - stwierdził minister spraw zagranicznych Bahrajnu Abdullatif Al Zajani. Dodał, że Iran musi również ponieść konsekwencje za skutki zamknięcia cieśniny Ormuz dla międzynarodowej żeglugi.
Agencja Anatolia przypomniała, że na początku miesiąca irańskie władze zażądały odszkodowań od Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Jordanii, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich za "udział tych państw w wojnie przeciwko Iranowi".
We wtorek prezydent USA Donald Trump ogłosił, że przedłuży wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Trump zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.