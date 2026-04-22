Szefowie MSZ Ligi Państw Arabskich zażądali od władz Iranu wypłaty odszkodowań. Chodzi o szkody spowodowane przez irańskie ataki na kraje arabskie oraz zamknięcie cieśniny Ormuz.

Liga Państw Arabskich chce odszkodowań od Iranu

Szefowie MSZ Ligi Państw Arabskich zażądali od Iranu wypłaty odszkodowań za szkody spowodowane atakami i zamknięciem cieśniny Ormuz.

W wideokonferencji uczestniczyli ministrowie spraw zagranicznych m.in. Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Iraku, Jordanii, Kataru, Kuwejtu, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ministrowie spraw zagranicznych Ligi Państw Arabskich uczestniczyli we wtorek w wideokonferencji. W końcowej rezolucji po spotkaniu stwierdzono, że Iran ponosi "pełną odpowiedzialność" za ataki wymierzone w Arabię Saudyjską, Bahrajn, Irak, Jordanię, Katar, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W związku z tym "jest zobowiązany na mocy prawa międzynarodowego do zapewnienia pełnej rekompensaty za wszystkie wynikające z tego straty i szkody".

Szefowie dyplomacji Ligi Państw Arabskich potępili również zamknięcie cieśniny Ormuz oraz groźby zamknięcia cieśniny Bab al-Mandab, która prowadzi z Morza Czerwonego do Zatoki Adeńskiej. Jak podkreślili, takie działania "naruszają prawo międzynarodowe i zasadę swobody żeglugi".

"Działania Iranu zagroziły bezpieczeństwu energetycznemu"