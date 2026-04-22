Wnioski o pomoc prawną do Węgier wyśle w najbliższych dniach Prokuratura Krajowa prowadząca śledztwo w sprawie podejrzeń nieprawidłowości przy fuzji Lotosu z Orlenem - dowiedział się reporter RMF FM. Odsunięcie od władzy Viktora Orbana może oznaczać przełom w wątku postępowania dotyczącym przejęcia przez węgierski MOL stacji benzynowych Lotosu. Dlaczego może dojść do przełomu?

Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo w sprawie podejrzeń nieprawidłowości przy fuzji Lotosu z Orlenem , wyśle do Węgier wnioski o pomoc prawną. To będzie pierwsza, formalna próba kontaktu polskiej prokuratury z węgierskimi władzami w tej sprawie.

Do tej pory żadne wnioski do Węgier nie były wysyłane nie tylko z powodu planów śledztwa, ale także z uwagi na obawy, że nie będą one realizowane.

Śledztwo obejmuje podejrzenie nadużyć, których mieli się dopuścić przedstawiciele poprzedniej władzy w Polsce, będący sojusznikami Viktora Orbana.

Śledczy nie ujawniają szczegółów

Wiadomo natomiast, że chodzi o dokumenty związane z przejmowaniem przez Węgrów stacji benzynowych Lotosu. Wyjaśnienia wymaga między innymi kwestia, kto konkretnie pośredniczył w tej transakcji, a także kto i jakie pobrał prowizje za sprzedaż polskich stacji.

W wyniku tej operacji w ręce Węgrów trafiło 400 stacji benzynowych za 610 milionów dolarów, a MOL stał się trzecią siłą na polskim rynku handlu paliwami.