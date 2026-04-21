Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych poinformował o nałożeniu sankcji na 14 podmiotów pomagających Iranowi zdobywać uzbrojenie. To kolejny krok podjęty w ramach operacji "Gospodarcza Furia" wymierzonej w Teheran.

Prezydent USA Donald Trump

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

"Dziś w ramach Gospodarczej Furii Urząd do spraw Kontroli Aktywów Zagranicznych nakłada sankcje na 14 podmiotów za ich udział w pomaganiu reżimowi irańskiemu w zdobywaniu broni" - napisał Departament.

Podkreślono, że gdy reżim próbuje odbudować swoje zdolności produkcyjne, "USA będą nadal uszczuplać irańskie zasoby pocisków balistycznych".

W komunikacie poinformowano też, że sankcje dotyczą osób fizycznych i prawnych oraz samolotów w Iranie, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Według Amerykanów podmioty te były zaangażowane w nabywanie albo transportowanie broni albo części uzbrojenia dla irańskiego reżimu.

Szef Departamentu Skarbu USA Scott Bessent oświadczył, że "irański reżim musi być pociągnięty do odpowiedzialności za szantażowanie światowych rynków energii i pozbawione skrupułów atakowanie cywilów pociskami i dronami". Zapowiedział także, że resort będzie nadal śledzić irańskie pieniądze i uderzać w reżim w Teheranie oraz jego sprzymierzeńców.

Operacja "Gospodarcza Furia"

Departament Skarbu USA prowadzi operację "Gospodarcza Furia", by wzmocnić presję ekonomiczną na Irańczyków - przekazały amerykańskie władze. Zapowiedziane we wtorek sankcje to drugi pakiet restrykcji wdrożonych w ramach tej operacji. W minioną środę ogłoszono sankcje, które dotknęły siatki przemytu ropy.