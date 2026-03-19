Rekompensaty od Zjednoczonych Emiratów Arabskich domaga się Iran, oskarżając je o udostępnienie armii USA swojego terytorium do prowadzenia ataków - wynika z listu ambasadora Iranu przy ONZ do sekretarza generalnego tej organizacji.

Ambasador Iranu przy ONZ Amir Said

Ambasador Amir Said Irawani napisał, że zgoda Emiratów na wykorzystanie ich terytorium do amerykańskich ataków stanowi "czyn międzynarodowo bezprawny" i pociąga za sobą odpowiedzialność państwa - podała irańska agencja NourNews. Teheran oświadczył, że ZEA ma obowiązek zapewnienia Iranowi reparacji, w tym rekompensaty za wszelkie poniesione szkody materialne i moralne.

Dodatkowo - jak podaje agencja NourNews - poinformowano, że wszelkie groźby nałożenia tzw. "natychmiastowych" sankcji wobec Iranu, w ramach porozumienia nuklearnego podpisanego w 2015 roku między tym krajem a mocarstwami światowymi, są kontrproduktywne i wywołają zdecydowaną reakcję ze strony Iranu.