Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przeznaczyła 32,2 mln zł na dofinansowanie 25 projektów inwestycyjnych w gminach członkowskich. Jednym z nich jest ekspertyza uzupełniająca wyłączonej z ruchu estakady w Chorzowie.

Wspomniane środki pochodzą z Funduszu Odporności, którego łączny budżet na 2026 rok wynosi 97,6 mln zł.

Jednym z dofinansowanych projektów jest ekspertyza techniczna estakady drogowej w Chorzowie, przebiegającej w ciągu ul. Katowickiej (DK79), w pobliżu linii kolejowej nr 131 i miejskiego rynku. Na ten cel przeznaczono 648,2 tys. zł. Ekspertyza, zlecona firmie GF-Mosty z Piekar Śląskich, ma w ciągu 12 tygodni określić stan techniczny obiektu, zakres niezbędnych prac oraz ewentualne potrzeby tymczasowego podparcia estakady.

Prace zostały narzucone przez państwowe organy inspekcji budowlanej po zamknięciu estakady w czerwcu ubiegłego roku. Przed zamknięciem obiekt był kluczowym połączeniem drogowym między Bytomiem a Katowicami, z którego korzystało codziennie ok. 45 tys. pojazdów.

Największe wsparcie - 12,4 mln zł - otrzymała rozbudowa ul. Zbożowej i al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) w Gliwicach, obejmująca także budowę ekranów akustycznych.

Fundusz Odporności GZM

Fundusz Odporności GZM, uruchomiony w 2023 roku, wspiera inwestycje dotyczące m.in. rozwoju transportu publicznego czy przebudowy dróg. Służy także celom budowlanym związanym z rozwojem infrastruktury szkolnictwa, służby zdrowia czy kultury. W styczniu tego roku w ramach funduszu rozdysponowano już 3,8 mln zł na pięć projektów.

