"Działania o wysokiej intensywności mają trwać około 28 dni. Po tym okresie - w zależności od sytuacji w Iranie - można spodziewać się modyfikacji sposobu prowadzenia operacji" - uważa prof. Krzysztof Kubiak z zakładu bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wskazuje "najbardziej prawdopodobny" scenariusz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.

Wojna na Bliskim Wschodzie trwa od 28 lutego

Konflikt na Bliskim Wschodzie trwa już 20. dzień. Zdaniem prof. Kubiaka oczekiwania na nagły przełom są nieuzasadnione.

"Działania o wysokiej intensywności" mają trwać jeszcze około 28 dni. Co się wydarzy potem? O tym poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Cieśnina Ormuz po ataku USA i Izrael na Iran została zablokowana . To jeden z najważniejszych punktów na mapie światowej żeglugi. Przez ten wąski przesmyk przed 28 lutego przepływało około 20 proc. światowego eksportu ropy naftowej. Blokada oznacza poważne zakłócenia w dostawach surowców energetycznych.

Zdaniem prof. Krzysztofa Kubiaka, kierownika zakładu bezpieczeństwa międzynarodowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i komandora porucznika rezerwy, "turbulencje w żegludze nie oznaczają jeszcze blokady cieśniny Ormuz".

W rzeczywistości ruch statków w cieśninie trwa, choć wiele jednostek żegluje z wyłączonymi systemami AIS (system automatycznej identyfikacji, Automatic Identification System), co utrudnia ich lokalizację. Podobne praktyki stosowała wcześniej rosyjska "flota cieni". Choć w żegludze występują turbulencje, sytuacja nie osiągnęła skali pełnej blokady - zaznacza ekspert w rozmowie z PAP.

Prof. Kubiak: System obrony przeciwlotniczej Iranu jest niesprawny

Ocenił jednocześnie, że Iran ma "bardzo ograniczone możliwości, by przeprowadzić pełną i efektywną blokadę cieśniny". Już pierwsze tygodnie konfliktu - jak mówi prof. Kubiak - wykazały, że system obrony przeciwlotniczej Iranu jest niesprawny i nie jest w stanie skutecznie chronić własnej przestrzeni powietrznej.

Ta słabość pozwala Stanom Zjednoczonym i Izraelowi na swobodne operowanie i paraliżowanie struktur militarnych państwa. Dodał, że pełną ocenę sytuacji utrudnia fakt, że napływające informacje są filtrowane przez amerykańską i izraelską cenzurę wojskową oraz irański aparat wojny psychologicznej.

Europa dystansuje się od wojny na Bliskim Wschodzie

Zdaniem prof. Kubiaka sytuacja związana z samą cieśniną Ormuz to również - w pewnej mierze - wynik gry interesów pomiędzy spedytorami, armatorami a firmami ubezpieczającymi statki.

W ocenie eksperta obecna powściągliwość państw europejskich w angażowaniu się w działania w tym regionie wynika z braku wcześniejszych konsultacji ze strony USA.

Prof. Kubiak zaznaczył, że decyzja o rozpoczęciu operacji w Iranie została podjęta wyłącznie w porozumieniu z Izraelem, co dotknęło m.in. Brytyjczyków współpracujących ze Stanami Zjednoczonymi w ramach tzw. sojuszu pięciorga oczu.

Odmowa partycypacji na tym etapie jest manifestacją politycznego niezadowolenia, jednak kwestia ewentualnego zaangażowania NATO w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi w przyszłości pozostaje otwarta - dodaje.

Osłabienie irańskiego reżimu na rękę państwom Zatoki Perskiej

W opinii prof. Kubiaka Iran nadal dysponuje możliwościami destabilizacji regionu poprzez zasoby agenturalne oraz terrorystyczno-uderzeniowe w pasie tzw. szyickiego półksiężyca. Odnosząc się do reakcji państw sąsiednich, stwierdził, że większość sunnickich monarchii Zatoki Perskiej w rzeczywistości z satysfakcją przyjmuje osłabianie irańskiego reżimu.

Obawa przed eksportem rewolucji szyickiej oraz perskim ekspansjonizmem od dziesięcioleci determinuje politykę dynastii panujących w tym regionie. Poza nielicznymi wyjątkami, takimi jak Katar, realne interesy Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Bahrajnu, Omanu czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich są zbieżne z dążeniem do osłabienia pozycji Teheranu - mówi prof. Kubiak.

Tak zakończy się wojna na Bliskim Wschodzie? Ekspert wskazuje

Ekspert wskazał też, że oczekiwania na nagły przełom w konflikcie w najbliższym czasie są nieuzasadnione. Przypomniał, że w 1999 r. działania NATO przeciwko znacznie słabszej Serbii trwały ok. 80 dni. Zwrócił też uwagę, że według wstępnych planów, o których wspominał prezydent USA Donald Trump, działania o wysokiej intensywności mają trwać około 28 dni. Po tym okresie - w zależności od sytuacji w Iranie - można spodziewać się modyfikacji sposobu prowadzenia operacji.

Za najbardziej prawdopodobne uważam przerodzenie się konfliktu w rodzaj niskoskalowej wojny na wyczerpanie - ocenia prof. Kubiak, dodając, że de facto wojna ta trwa już od kilkunastu lat.

Prof. Kubiak zauważa, że Iran wykazał niewydolność swojego systemu obrony powietrznej, co Stany Zjednoczone i Izrael będą starały się wykorzystać do fizycznej eliminacji kolejnych szczebli irańskiego przywództwa. Celem tych działań jest - jak wskazuje - paraliż struktur kierowania państwem oraz dokonanie trudnych do odbudowania zniszczeń w infrastrukturze wojskowej.

Podkreśla przy tym, że nie są to działania o charakterze jednorazowym i wymagają czasu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Co dalej z cieśniną Ormuz?

Czwartek jest 20. dniem wojny na Bliskim Wschodzie. Rozpoczęła się ona nalotami Izraela i USA na Iran, który odpowiedział atakami na Izrael i państwa Bliskiego Wschodu, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w obiekty cywilne.

Cieśnina Ormuz to strategiczny szlak morski o kluczowym znaczeniu dla transportu ropy i gazu. Jej blokowanie przez Iran od początku wojny doprowadziło do istotnego ograniczenia dostaw surowców, a w konsekwencji do gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie.

Ormuz odgrywa również ważną rolę w transporcie nawozów. Według szacunków przez cieśninę przechodzi około jedna trzecia światowego morskiego handlu tymi produktami. UNCTAD, agencja ONZ wspierająca kraje rozwijające się w integracji z gospodarką światową, podaje, że co miesiąc eksportuje się tamtędy ok. 1,33 mln ton nawozów. Ich niedobory mogą prowadzić do dalszego wzrostu cen żywności i nasilenia presji na rynki rolne.