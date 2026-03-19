Wybory samorządowe w niewielkim francuskim miasteczku Arcis-sur-Aube, położonym w regionie Grand Est, zazwyczaj nie przyciągają uwagi mediów międzynarodowych. Tym razem jednak sprawy potoczyły się zupełnie inaczej. Wszystko za sprawą nietypowego zestawienia nazwisk kandydatów, które wywołało lawinę komentarzy w mediach społecznościowych oraz światowej prasie. Charles Hittler - obecny burmistrz Arcis-sur-Aube - rywalizuje z Antoinem Renault-Zielinskim. Wielu internatom to drugie nazwisko kojarzy się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

O fotel burmistrza walczą Charles Hittler (obecny burmistrz, centroprawica) oraz Antoine Renault-Zielinski (skrajnie prawicowy ruch Patriot).

"Czasami ludzie rysowali wąsy na moich plakatach wyborczych"

Charles Hittler - obecny burmistrz Arcis-sur-Aube - od lat spotyka z żartami i związanymi ze swoim nazwiskiem. W rozmowach z dziennikarzami nie ukrywa, że sytuacja bywa dla niego kłopotliwa.

Przez całe życie zdarzały mi się żarty na temat mojego nazwiska. Czasami ludzie rysowali wąsy na moich plakatach wyborczych. Nigdy nie było to wielkim problemem. Ale teraz sytuacja wymknęła się spod kontroli. Widziałem w internecie artykuły, w których napisano: 37 proc. mieszkańców Arcis to hitlerowcy - ubolewa mężczyzna.

Francuskie media społecznościowe zostały zalane "zabawnymi" postami na temat walki między niemieckim dyktatorem Adolfem Hitlerem i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Interesują ich tylko nasze nazwiska"

Sam Charles Hittler uważa, że poświęca się temu zbyt wiele uwagi. Gdyby ludzie rozmawiali o mieście i naszej polityce, to co innego. Ale interesują ich tylko nasze nazwiska - powiedział.

Moja rodzina pochodzi z północnej Alzacji, a mój ojciec był pasterzem. Podczas wojny został wywieziony do Niemiec w ramach programu robót przymusowych. Po powrocie spotkał moją matkę. Wszyscy mówili: "Musisz zmienić nazwisko". To był rok 1949. Wojna była niedawnym wspomnieniem. Ale to był ogromny problem administracyjny i kosztowałoby krocie, więc tego nie zrobili - wspomina w rozmowie z BBC.

Kiedy już jesteś znany, nazwisko przestaje mieć znaczenie. Ludzie patrzą na osobę kryjącą się za tym nazwiskiem. Dla moich znajomych byłem po prostu "Monsieur Charles". Postanowiłem więc zostawić nazwisko - powiedział.

Jak sam mówi, "na palcach jednej ręki można policzyć tych, którzy jeszcze noszą to nazwisko we Francji". Moi kuzyni w Alzacji mieli same córki, więc tam nazwisko powoli zanika - wyjaśnia Charles Hittler. Jego syn zdecydował się na zmianę wymowy nazwiska na "Hit-lay", by uciec od nieprzyjemnych skojarzeń. Wnuki burmistrza poszły jeszcze dalej - przyjęły nazwiska po matkach.

Zielinski to dla Francuzów Zełenski

Tegoroczne wybory w Arcis-sur-Aube zyskały jednak rozgłos nie tylko ze względu na nazwisko urzędującego burmistrza. Jego głównym rywalem został 28-letni Antoine Renault-Zielinski. Francuzi kojarzą jego nazwisko z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dlatego zestawienie tych dwóch nazwisk stało się tematem licznych memów i komentarzy. Internauci podkreślają, że "takie rzeczy tylko we Francji".