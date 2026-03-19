W czwartek rano doszło do poważnego wypadku przy Rondzie ONZ w Warszawie. W wyniku zderzenia dwóch samochodów jeden z pojazdów dachował. Na miejscu szybko pojawiły się służby ratunkowe. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala.

Do zdarzenia doszło w czwartek 19 marca w godzinach porannych, kiedy ruch w centrum miasta jest szczególnie wzmożony.

Według relacji świadków po kolizji dwóch aut osobowych na Rondzie ONZ jeden z samochodów przewrócił się na dach. Jedna osoba trafiła do szpitala.

Policja potwierdziła, że kierowcy byli trzeźwi i posiadali wymagane uprawnienia do prowadzenia pojazdów.

Jak informuje reporter RMF MAXX, obaj kierujący twierdzili, że wjechali na skrzyżowanie na zielonym świetle.

W wyniku zdarzenia występują duże utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i liczyć się z opóźnieniami. Służby pracują nad jak najszybszym usunięciem skutków wypadku i przywróceniem płynności ruchu w centrum Warszawy.