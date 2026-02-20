Projekt porozumienia nuklearnego będzie gotowy "w ciągu dwóch-trzech dni", a następnie Iran przedstawi go Stanom Zjednoczonym - zapowiedział szef irańskiej dyplomacji Abbas Aragczi.

Abbas Araghchi, szef dyplomacji Iranu. / MARTIAL TREZZINI / PAP/EPA

Jak powiedział Abbas Aragczi telewizji MSNBC, propozycja potencjalnego porozumienia zostanie przedstawiona "moim amerykańskim odpowiednikom, wysłannikowi Steve’owi Witkoffowi i zięciowi prezydenta Donalda Trumpa, Jaredowi Kushnerowi".

Myślę, że (ta propozycja) będzie gotowa ciągu dwóch-trzech dni - zadeklarował Aragczi.

Trump mówił o 10-15 dniach

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że rozważa ograniczony atak na Iran. Wcześniej dziennik "Wall Street Journal" podał, że celem takiego ataku byłoby zmuszenie Iranu do spełnienia żądań dotyczących porozumienia na temat programu jądrowego. Według gazety Trump mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

W czwartek, podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju, Trump podkreślił, że ma nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem, i że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10 dni. Potem określił ten horyzont czasowy na 10-15 dni.

USA-Iran. Wznowione rozmowy

USA i Iran wznowiły na początku lutego rozmowy na temat umowy nuklearnej, prowadzone za pośrednictwem Omanu. Po pierwszej rundzie negocjacji, 6 lutego, agencja Reutera podała, że Iran odrzucił amerykańskie wezwania do całkowitego wstrzymania wzbogacania uranu.

Władze w Teheranie deklarują, że ich program nuklearny ma wyłącznie cywilny i pokojowy charakter. Zachód obawia się, że Iran dąży do produkcji broni atomowej, na co wskazuje m.in. wzbogacanie dużych ilości uranu do poziomu, który jest zbliżony do potrzeb militarnych