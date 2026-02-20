Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że rozważa "ograniczony" atak na Iran, nie podając jednak żadnych szczegółów. Amerykanie od paru tygodni gromadzą na Bliskim Wschodzie potężne siły.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zabrał głos w sprawie ataku na Iran / SAUL LOEB/AFP / East News

W ostatnich tygodniach prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wielokrotnie ostrzegał Iran przed możliwą interwencją, w tym atakiem militarnym, jeśli nie dojdzie do porozumienia w sprawie ograniczenia irańskiego programu jądrowego. W odpowiedzi na rosnące napięcie, Stany Zjednoczone wzmocniły swoją obecność wojskową na Bliskim Wschodzie.

W piątek, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Białym Domu, amerykański prezydent przyznał, że rozważa ograniczony atak na Iran, który miałby skłonić Teheran do zawarcia umowy w sprawie programu nuklearnego. Chyba mogę powiedzieć, że rozważam - powiedział.

Preferuje rozwiązanie dyplomatyczne, ale...

We wtorek w Genewie odbyły się rozmowy pomiędzy wysłannikami prezydenta Donalda Trumpa - specjalnym wysłannikiem Steve'em Witkoffem oraz doradcą Jaredem Kushnerem - a irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim. Tematem spotkania było ograniczenie irańskiego programu nuklearnego. Obie strony przyznały, że odnotowano pewien postęp, jednak - jak podaje portal Axios - różnice stanowisk pozostają znaczące, a amerykańscy urzędnicy nie są optymistyczni co do możliwości ich przezwyciężenia.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, podsumowując negocjacje w Genewie, podkreśliła, że mimo pewnych postępów stanowiska obu krajów są wciąż bardzo rozbieżne. Zaznaczyła również, że amerykański przywódca stoi przed decyzją dotyczącą ewentualnego uderzenia na Iran.

W czwartek Donald Trump zapowiedział, że decyzję w sprawie Iranu podejmie w ciągu najbliższych 10 dni. Później doprecyzował, że ostateczny termin to około dwóch tygodni. Zawrzemy porozumienie lub osiągniemy je w ten albo inny sposób - stwierdził.

Według dziennika "Wall Street Journal", powołującego się na własne źródła, choć Trump wciąż preferuje rozwiązanie dyplomatyczne, rozważa także przeprowadzenie ograniczonego ataku na Iran. Jeśli Teheran nie zastosuje się do żądań Waszyngtonu dotyczących zakończenia wzbogacania uranu, Stany Zjednoczone mogą rozpocząć szeroko zakrojoną kampanię przeciwko irańskim obiektom rządowym, co - według źródeł "WSJ" - może mieć na celu nawet zmianę władzy w Teheranie.