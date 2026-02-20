Waszyngton przygotowuje się na różne scenariusze konfliktu z Iranem - od ograniczonych ataków po zmianę reżimu w Teheranie - informuje Reuters, zaznaczając, że plany wojskowe są bardzo zaawansowane. Ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa.

Plany wojskowe dotyczące ataku na Iran są bardzo zaawansowane; ostateczna decyzja należy do prezydenta Donalda Trumpa / MANDEL NGAN/AFP / East News

Plany wojskowe dotyczące ataku Stanów Zjednoczonych na Iran są bardzo zaawansowane.

Scenariusze są różne - od ograniczonych ataków po zmianę reżimu w Teheranie.

Wszystko wskazuje na to, że świat czeka już tylko na decyzję Donalda Trumpa.

Według informacji agencji Reutera, która powołuje się na przedstawicieli administracji Donalda Trumpa, amerykańskie plany wojskowe wobec Iranu są już bardzo zaawansowane i obejmują różne warianty działań - od precyzyjnych uderzeń po próbę zmiany reżimu w Teheranie czy wyeliminowanie wybranych przywódców.

Opracowywanie opcji militarnych to kolejny sygnał, że Stany Zjednoczone przygotowują się na poważny konflikt z Iranem, jeśli zawiodą kontakty dyplomatyczne. W ubiegłym tygodniu Reuters informował, że amerykańskie siły zbrojne rozważają wielotygodniową operację, która mogłaby objąć ataki na irańskie obiekty nuklearne.

Cel - wybrani przywódcy?

Najnowsze doniesienia wskazują na coraz bardziej szczegółowe i ambitne plany, które czekają na decyzję amerykańskiego prezydenta. W ostatnich dniach sygnalizował on, że bierze pod uwagę nawet zmianę reżimu w Teheranie. Rozmówcy agencji nie ujawnili jednak, którzy irańscy przywódcy mogliby stać się celem ataków ani jak amerykańska armia miałaby doprowadzić do obalenia reżimu bez użycia dużych sił lądowych.

Jeden z przedstawicieli administracji zwrócił uwagę, że Izrael podczas 12-dniowej wojny z Iranem w ubiegłym roku "skutecznie wyeliminował co najmniej 20 wysokich rangą dowódców", co - jak podkreślił - "dowiodło, jak użyteczne jest takie podejście". Zastrzegł jednak, że obranie za cel poszczególnych osób wymaga "dodatkowych źródeł wywiadowczych".

Decyzja w rękach Donalda Trumpa

W piątek Donald Trump, odnosząc się do doniesień "Wall Street Journal" o możliwym ataku mającym skłonić Iran do ustępstw, stwierdził: "Chyba mogę powiedzieć, że rozważam ograniczony atak na Iran" . Według "WSJ", przywódca USA mógłby wydać taki rozkaz w ciągu najbliższych dni.

Prezydent wyraził nadzieję na wypracowanie porozumienia z Iranem i zapowiedział, że przekona się, czy jest to możliwe w ciągu 10-15 dni. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała jednak, że między stronami wciąż istnieją bardzo duże rozbieżności.

Komentatorzy przypominają, że przed uderzeniem na irańskie instalacje jądrowe w czerwcu ubiegłego roku Trump zapowiadał decyzję w ciągu dwóch tygodni, podczas gdy atak nastąpił już trzy dni po tej zapowiedzi.