Polska przekazała Ukrainie ponad 29 tysięcy terminali Starlink i wciąż finansuje ich funkcjonowanie – poinformowało w piątek ukraińskie ministerstwo cyfryzacji. Jak podkreślono, to ogromny wkład w budowanie odporności państwa wobec rosyjskiej agresji.

Polska przekazała Ukrainie ponad 29 tys. terminali Starlink (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Polska przekazała Ukrainie ponad 29 tysięcy terminali Starlink i nadal finansuje ich działanie.

Ukraińskie ministerstwo cyfryzacji dziękuje nam za wsparcie oraz solidarność.

W komunikacie opublikowanym na Telegramie resort cyfryzacji w Kijowie określił Polskę jako "strategicznego i niezawodnego partnera". Przypomniano, że od początku pełnoskalowej wojny Polska nie tylko przekazała 29 tys. terminali, ale także wspiera ich bieżące utrzymanie.

Według ukraińskiego ministerstwa niezawodny dostęp do internetu jest kluczowy dla funkcjonowania nowoczesnego państwa, zwłaszcza w warunkach wojennych. Terminale Starlink umożliwiają łączność szpitalom, szkołom, infrastrukturze krytycznej oraz regionom przyfrontowym - nawet podczas najcięższych przerw w dostawie energii.

Resort wyraził wdzięczność wicepremierowi i ministrowi cyfryzacji Polski Krzysztofowi Gawkowskiemu oraz całemu polskiemu rządowi za "niezachwiane wsparcie, solidarność i otwartość na współpracę".

System Starlink, obsługiwany przez firmę SpaceX Elona Muska, odgrywa kluczową rolę w działaniach ukraińskiej armii, zapewniając nieprzerwaną łączność na froncie i umożliwiając sprawne dowodzenie.