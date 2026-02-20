Władze Moskwy poinformowały o definitywnym zamknięciu Muzeum Historii Gułagu. W jego miejsce powstanie instytucja upamiętniająca zbrodnie nazistowskie podczas II wojny światowej.

W Moskwie na miejscu Muzeum Historii Gułagu-u powstanie Muzeum Pamięci Ofiar Ludobójstwa Narodu Radzieckiego / IMAGO/Kristina Kormilitsyna/Imago Stock and People/East News / East News

Wydział kultury moskiewskiego ratusza ogłosił, że w pomieszczeniach dotychczasowego Muzeum Historii Gułagu powstanie nowa stała ekspozycja poświęcona "wszystkim etapom" zbrodni nazistowskich podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli konfliktu ZSRR z hitlerowskimi Niemcami w latach 1941-1945.

Nowe muzeum ma być "osią pracy na rzecz edukacji patriotycznej i nauczania historii młodych pokoleń" oraz upamiętniać "ofiary ludobójstwa na narodzie radzieckim".

Koniec jedynego państwowego muzeum o represjach sowieckich

Muzeum Historii Gułagu działało od 2004 roku z inicjatywy historyka i byłego zesłańca Antona Antonowa-Owsiejenki. Gromadziło dokumenty i przedmioty należące do ofiar sowieckich obozów pracy z lat 1918-1956, organizowało wystawy, przedstawienia i konferencje. Było to jedyne duże państwowe muzeum w Rosji poświęcone represjom stalinowskim.

W 2024 roku placówka została "tymczasowo" zamknięta z powodu rzekomych niedociągnięć w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Teraz władze ogłosiły jej definitywne zamknięcie. Pracownicy muzeum obawiają się o los zgromadzonych eksponatów i podejmują działania, by je uratować.

Nauka i historia na służbie propagandy

Zgodnie z oficjalną linią polityczną Kremla, zbrodnie stalinowskie są minimalizowane, a sam Józef Stalin przedstawiany jest przede wszystkim jako bohater i pogromca nazizmu. Osoby krytykujące takie podejście są często represjonowane. Przykładem jest organizacja Memoriał, badająca represje sowieckie i współczesne, która w 2021 roku została uznana za "agenta zagranicznego" i zdelegalizowana.

Według danych wydziału kultury, w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy działalności Muzeum Historii Gułagu odwiedziło ponad 46 tysięcy osób.

W styczniu 2025 roku ze stanowiska dyrektora odwołano Romana Romanowa, który kierował placówką od 2012 roku. Według źródeł Meduzy, powodem zwolnienia była odmowa wprowadzenia zmian w wystawie dotyczącej represji w ZSRR.

Otwarcie nowej ekspozycji zaplanowano na 2026 rok, a nową dyrektorką zostanie Natalia Kałasznikowa.