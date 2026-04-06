Mediatorzy w trwającym konflikcie na Bliskim Wschodzie przedstawili Stanom Zjednoczonym i Iranowi propozycję 45-dniowego zawieszenia broni. Prezydent USA Donald Trump nie zgodził się na nią - przekazała w poniedziałek telewizja CNN, powołując się na przedstawiciela Białego Domu. Stacja zwróciła uwagę, że Iran prawdopodobnie również odrzucił propozycję czasowego rozejmu, obawiając się, że da on czas przeciwnikowi na przygotowanie się do kontynuowania wojny.

Plan zakładający 45-dniowy rozejm i otwarcie cieśniny Ormuz - przygotowany przez mediatorów - został przesłany Stanom Zjednoczonym i Iranowi w niedzielę wieczorem. Propozycję tę przesłano szefowi MSZ Iranu Abbasowi Aragcziemu i wysłannikowi USA Steve'owi Witkoffowi. Autorzy tej koncepcji mieli nadzieję, że czasowe zawieszenie broni pozwoliłoby na negocjacje w sprawie zakończenia wojny.

Przedstawiciel Białego Domu oznajmił, że Trump nie zgodził się na tę propozycję. To jeden z wielu pomysłów - powiadomił informator, cytowany przez CNN.

Jak jednak podkreśliła telewizja CNN, wydaje się, że Iran również odrzucił tę propozycję, ponieważ obawiał się, że rozejm umożliwiłby przeciwnikom przygotowanie się do kontynuowania wojny.

Rolę mediatorów w konflikcie pełnią Pakistan, Egipt i Turcja, jednak rozmowy pokojowe utknęły w ubiegłym tygodniu w martwym punkcie.

Zbliża się termin ultimatum dla Iranu

Mediatorzy mają jednak nadzieję, że plan może zostać wdrożony przed wyznaczonym przez Trumpa ultimatum, które upływa o godz. 20 we wtorek (godz. 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). Trump zagroził, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

W poniedziałek o godz. 13 (godz. 19 w Polsce) Trump ma wziąć udział w konferencji prasowej w Białym Domu, poświęconej wojnie z Iranem.